9 сентября возле площадки торгового центра «Куклы» пройдёт ежегодный фестиваль «Под знаком Льва».

В программе — шесть тематических развлекательно-познавательных площадок.

Площадка «Лев Толстой и его время» погрузит в атмосферу XIX века, в эпоху великого русского писателя. На площадке «Я снова открываю Толстого» туляков и гостей города ожидает знакомство с разными фактами жизни и творчества Льва Николаевича, секретами кухни Софьи Андреевны Толстой, а также логические игры, викторины и выставки. В творческой мастерской можно научиться писать гусиными перьями, принять участие в мастер-классе по флористике «Яснополянское разнотравье» и изготовлению «Филиппка». Рядом пройдёт фотовыставка тульской художницы Ольги Евсюковой «Моя Ясная».

На площадке «Толстой-QUEST» пройдет несколько интеллектуальных игр, к которым могут присоединиться все желающие. Для юных гостей фестиваля будет работать площадка «Толстой — детям». Даже для любителей спорта будет организована специальная активная зона.