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Open-Cup XCO Tula-2023

Open-Cup XCO Tula-2023

9 сентября состоится третий этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2023 в формате масс-старта и групповой гонки.

По итогам этапа определяются победитель и призеры. Первым тридцати финишировавшим в категории участникам начисляются очки общего кубкового зачёта.

Категории:

  • Юноши 13-14 лет,
  • Девушки 13-14 лет,
  • Юноши 15-16 лет,
  • Девушки 15-16 лет,
  • Юниоры 17-18 лет,
  • Юниорки 17-18 лет,
  • Юниоры 19-22 лет,
  • Юниорки 19-22 лет,
  • Женщины,
  • Мужчины. Любители,
  • Мужчины. Спорт.

Соревнования пройдут в поселке Косая Гора, ул. М. Горького, д. 72 (лыжероллерный центр «Веденино»). 

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
9 сентября 2023, суббота
13:00
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