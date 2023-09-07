9 сентября состоится третий этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2023 в формате масс-старта и групповой гонки.

По итогам этапа определяются победитель и призеры. Первым тридцати финишировавшим в категории участникам начисляются очки общего кубкового зачёта.

Категории:

Юноши 13-14 лет,

Девушки 13-14 лет,

Юноши 15-16 лет,

Девушки 15-16 лет,

Юниоры 17-18 лет,

Юниорки 17-18 лет,

Юниоры 19-22 лет,

Юниорки 19-22 лет,

Женщины,

Мужчины. Любители,

Мужчины. Спорт.

Соревнования пройдут в поселке Косая Гора, ул. М. Горького, д. 72 (лыжероллерный центр «Веденино»).