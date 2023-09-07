Open-Cup XCO Tula-2023
9 сентября состоится третий этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula-2023 в формате масс-старта и групповой гонки.
По итогам этапа определяются победитель и призеры. Первым тридцати финишировавшим в категории участникам начисляются очки общего кубкового зачёта.
Категории:
- Юноши 13-14 лет,
- Девушки 13-14 лет,
- Юноши 15-16 лет,
- Девушки 15-16 лет,
- Юниоры 17-18 лет,
- Юниорки 17-18 лет,
- Юниоры 19-22 лет,
- Юниорки 19-22 лет,
- Женщины,
- Мужчины. Любители,
- Мужчины. Спорт.
Соревнования пройдут в поселке Косая Гора, ул. М. Горького, д. 72 (лыжероллерный центр «Веденино»).
Где и когда?
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
9 сентября 2023, суббота
13:00
7 - 10 сентября
19 августа - 13 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября