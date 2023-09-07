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День города

День города

9 сентября в Туле с размахом отметят День города.
 

Площадь Ленина 0+

9.00. Праздник спорта «Магнит — Тульский велофестиваль».


10.00. Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы».
14.00. Праздничный концерт учащихся детских школ искусств «Тула — Земля моя!».
16.00. VII Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».
19.00. Праздничный концерт, посвященный Дню города Тулы и Дню Тульской области. 

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21.00. Выступление артистов российской и белорусской эстрады. Хедлайнер — Руслан Алехно. 
22.00. Праздничный фейерверк.

Казанская набережная 0+

11.00. Интерактивно-развлекательные, презентационные площадки тульских общественных организаций, объединений, предприятий, учреждений. 

Сцена на набережной 0+

12.00. Торжественное открытие Дня города и Дня Тульской области.
18.00. Выступление молодых эстрадных артистов — участников телевизионных проектов. 
19.00. JAZZPORT фестиваль (Москва).

Крестовоздвиженская площадь 0+

11.00. Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады», ярмарки «ВсёСвоё» и «Сделано в Тульской области», концертно-развлекательная программа.

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Улица Менделеевская 0+

11.00. Молодежный проект «Уличная классика».

Пролетарская набережная — молодежный парк 0+

16.00. Молодежный парк «Этнокод».
22.00. Праздничный фейерверк.

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Деловой квартал Ликерка Лофт и сквер
у памятника Л. Н. Толстому 0+

16.00. XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

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Кластер «Октава» 6+

12.00. Фестиваль электронной музыки Electro Fest. Мероприятие представит насыщенную смесь жанров и культур, объединяя лучших представителей современной электронной сцены Тулы и Москвы – Nikita Zabelin, Roma Ptashenko, Pallada X Levin, Тунайт, Kovyazin D, Infinite search и других. Активности запланированы на всех площадках кластера.

Ремесленный двор «Добродей» 0+

12.00. Областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!».

Общественное пространство «Искра» 0+

12.00. Гастрономическая ярмарка, DJ фестиваль, художественный перформанс. 

Красноармейский пр., 1

12.00. Библиофест «Читай, Тула!». 0+

Центральный парк 0+

Главная сцена
14.00-19.00. Концертная программа «Тульская земля — родина моя».

Фонтанная площадь
14.00-19.00. Выставка-ярмарка тульских мастеров.
15.00-18.00. Шоу «Восковые ручки».
15.00-17.00. Аквагрим для детей.
15.00-17.00. Веселые ростовые куклы.
15.00-18.00. Анимационные игры.
15.00-17.00. Интерактивные спортивные игры от Академии Александра Островского.

Площадь искусств
Центральная аллея-главная сцена, 14.00-15.00. Айро-карнавал. Шествие ростовых фигур из воздушных шаров. 

Центральная аллея
17.00. Уличный артист. «Не Школа Барабанов».

Детский городок
11.00-13.00. Анимационная программа. Аквагрим для детей.
16.00-17.00. Детскотека. 

Ротонда
15.00-17.00. Выступление духового оркестра. Выступление инструментального оркестра.

Большой круг
11.00-18.00. Тульский автомоделист — 2023.

Площадка «Драйв»
15.00-18.00. Конкурсы, игры, вокальные номера и розыгрыш призов.

КПКиО и ППКиО 0+

Главная сцена
15.00-17.00. Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города. 

Детский городок
15.00-17.00. Анимационная программа для детей.
15.00-16.00. Бесплатный аквагрим для детей.

парк «Патриот-Тула»

Территория парка, 15.00-18.00. Концертная программа «Тульская земля — родина моя» с участием кавер-группы «Те самые», фольклорного ансамбля «Журавушка» и вокальной группы «Дива». 0+

Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68, тел. 30-79-75.
В течение дня. Квест «Путешествие в советское детство». Каждая команда получит буклет с заданиями по выставке «Когда папа был маленьким». Вы сможете узнать, чем жили и как росли советские дети, когда ещё не существовало смартфонов и интернета, в какие игры играли, как учились в школе и что читали. 6+

18.00-20.00. Игровая программа «Детство на улице Советской». В водоразборной будке устроят штаб, где нужно будет расшифровать поручение, написать перьевой ручкой послание, смастерить самолетики из бумаги и запустить их в полет. Если позволит погода, вспомним любимые дворовые игры: классики, резиночки, попробуем себя в азартной игре советской детворы — плиточки. А в финале разделимся на две команды — взрослые и дети — и сыграем в вышибалы. Вход свободный. 6+

Тульский военно-исторический музей

«Тульский кремль», запись по тел. 77-49-36.
В течение дня. Музейный праздник «С Днем рождения, Тула!». В экспозиционных залах откроется фотозона, где вы в исторических костюмах сможете сделать фото на память. Игротека предоставит возможность стать чемпионом в старинных настольных играх. Фотозона, игротека, лекции — бесплатно. 6+

Музей «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8, тел. 31-23-33.
12.00. Игра по станциям «Я люблю Тулу». Гости музея познакомятся с историей государственной символики, оружейного, самоварного, пряничного производства и поучаствуют в играх и конкурсах. 6+

14.00-15.00. Фотоохота. Задача — найти и сфотографировать необычные узоры на корпусе самоваров, указанные на карточках. За удачную фотоохоту посетители музея получат памятные призы. Бесплатно. 12+

Выставочный зал

Тула, Красноармейский пр., 16, (4872) 56-09-92
14.00. Интерактивная лекция «Тула на холстах XVIII–XX веков». Знакомство с историей художественного отображения города Тулы в XVIII–XX вв. Вы создадите свой графический эскиз одного из уголков Тулы с помощью туши. 16+

Дом-музей В. В. Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82, тел. 56-77-31.
15.00. Творческий вечер Михаила Тулуевского, тульского литератора, автора поэзии и прозы, участника областного музейно-литературного объединения «Муза». Участники мероприятия познакомятся с творчеством автора, услышат произведения в авторском прочтении, смогут задать вопросы о творческом процессе. Вход свободный. 12+

Музей обороны Тулы 

Парк «Патриот-Тула», тел. 8-953-955-01-93.
В течение дня. Музейный праздник ко Дню города «С Днем рождения, наш город-герой!». Экспозиция перенесёт сквозь года в памятные дни обороны города 1941 года. Тематические экскурсии «Рабочий город стал бойцом», для детей будет организован мастер-класс «Путешествие в мир геральдики», фотозоны и концерт образцового коллектива «Музыкальная студия «Ступени». Фотозоны, концерт бесплатно. 6+

Музей П. Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10, тел. 41-04-60.
15.00. Программа для семейного досуга «С Днем рождения, Тула!». Виртуальная экскурсия по родному городу. 6+

15.00. Крыловский пленэр. Его проведет член Тульского отделения Союза художников РФ Михаил Викторович Левшин. Вход свободный. 6+

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

Тула, пр. Ленина, 16, тел. 36-18-85.
12.00. Лекция «Вдоль по Киевской с гармошкой…». Лекция познакомит туристов с музыкальными достопримечательностями Тулы. 6+

МВЦ «Тульские древности»

Тула, пр. Ленина, 47.
11.00. «Летят стрелы калёные». Занятие посвящено не только луку и стрелам, но и литературному отображению этого оружия. На мастер-классе сделаете на память миниатюрный сувенир — стрелу. 6+

13.00. «Вооружение воинов времен Куликовской битвы». Сравним вооружение воинов русского и ордынского войска, узнаем тактику ведения боя и примерим на себя «роль» воина средневековья. На мастер-классе вы украсите деревянный щит с изображением грифона акриловыми красками, а затем дополните изделие точечной росписью. 12+

16.00. «Жили — не тужили». Вы перенесетесь в XVII столетие и окажетесь в воссозданной избе тульского ремесленника. О народной смекалке и мастерстве вам поведает сказка «Каша из топора», которую вы услышите при горящей лучине. На память о Туле останется филимоновская игрушка, которую вы сами распишете старинным орнаментом. 6+

10 сентября

Площадь Ленина 0+

8.00. Полумарафон «Оружейная столица».

Деловой квартал Ликерка Лофт и сквер
у памятника Л. Н. Толстому 0+

16.00. XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

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