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Ахов: Не все коту масленица

Ахов: Не все коту масленица

10 и 24 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». 

Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула , улица Дзержинского, 8
10 сентября 2023, воскресенье
18:30
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24 сентября 2023, воскресенье
18:30
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