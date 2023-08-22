Ахов: Не все коту масленица
10 и 24 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
10 сентября 2023, воскресенье
18:30
24 сентября 2023, воскресенье
18:30
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября
22 июня - 13 сентября
7 - 10 сентября
13 - 20 сентября
19 августа - 13 сентября