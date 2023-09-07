Велофестиваль
9 сентября, в День города, на площади Ленина пройдет большой велофестиваль. Приглашаются участники на самых необычных велосипедах, украшенных максимально ярко, чтобы создать веселую атмосферу праздника.
Что ждет велолюбителей:
- сборка велопазла,
- беговелы,
- выбор лучшего костюма среди участников веломаскарада,
- зона угощения гигантским пряником и др.
Как сообщает минспорт Тульской области, маршрут в 6,1 км будет пролегать через площадь Ленина, улицы Первомайскую, Фрунзе, Красноармейский проспект, Советскую, Революции. Финиш — на Крестовоздвиженской площади.
Старт в 9.00.
3+.
Где и когда?
Тула , площадь Ленина
9 сентября 2023, суббота
09:00
7 - 10 сентября
19 августа - 13 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября