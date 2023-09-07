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Велофестиваль

Велофестиваль

9 сентября, в День города, на площади Ленина пройдет большой велофестиваль. Приглашаются участники на самых необычных велосипедах, украшенных максимально ярко, чтобы создать веселую атмосферу праздника.

Что ждет велолюбителей:

  • сборка велопазла,
  • беговелы,
  • выбор лучшего костюма среди участников веломаскарада,
  • зона угощения гигантским пряником и др.

Как сообщает минспорт Тульской области, маршрут в 6,1 км будет пролегать через площадь Ленина, улицы Первомайскую, Фрунзе, Красноармейский проспект, Советскую, Революции. Финиш — на Крестовоздвиженской площади.

Старт в 9.00.

3+.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула , площадь Ленина
9 сентября 2023, суббота
09:00
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