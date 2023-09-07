9 сентября в рамках XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в ремесленном дворе «Добродей» пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!». Девиз — «Путешествуем, играя!».

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