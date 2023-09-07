Бояре, а мы к вам пришли!
9 сентября в рамках XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в ремесленном дворе «Добродей» пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!». Девиз — «Путешествуем, играя!».
Афиша:
Телефон для справок: 8 (4872) 70-43-57. Вход свободный. Возрастная категория: 6+.
Где и когда?
Тула , ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
9 сентября 2023, суббота
12:00
22 июня - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября
13 - 20 сентября
7 - 10 сентября
19 августа - 13 сентября
31 августа - 14 сентября