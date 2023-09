Хип-хоп, эстрадные и народные: на какие танцы отдать ребенка

На фото — ученицы Центра современной хореографии Анастасии Камериловой.

Предлагаем обратить внимание на занятия танцами, которые развивают детей не только физически, но и эмоционально, интеллектуально.

Узнаем о пользе занятий у экспертов:

Художественный руководитель «Образцового коллектива» данс-группы «Варварята» Сергей Кузнецов:

— Занятия танцами помогают улучшить тонус мышц, исправить плохую осанку, улучшить равновесие и координацию, развивают коммуникабельность и помогают социализироваться с раннего возраста, приучают быть дисциплинированным.

Танцы помогут уменьшить страх ребёнка перед новыми людьми, публичными выступлениями. Как только ребёнок начинает чувствовать себя физически подготовленным, его уверенность и чувство собственного достоинства также улучшаются.

Алина и Алексей Кабировы, руководители школы танцев «Звёздная линия»:

— Хотите отвлечь ребенка от гаджетов и предложить ему взамен интересно проведённое время? Запишите его на танцы! Танец научит вашего ребенка красиво двигаться, держать осанку, следить за движениями.

Кроме того, занятия помогают улучшить координацию, укрепляют мышцы. Танцы научат ребёнка добиваться своих целей, работать в команде и правильно распределять своё время. Активный ребенок — счастливый ребенок!

Myslo сделал подборку студий на любой вкус, где ведётся набор. Выбирайте!

Neo dance family

Тула, ул. Жуковского, 29, 2-й этаж, тел. +7-905-112-58-08.

Цена: абонемент на 8 занятий — 3000 руб.

Направление: хип-хоп.

Возраст: с 4 лет.

Набор в филиал в Заречье.

https://vk.com/tulaneo

Данс-группа «Варварята»

Тула, ул. Металлургов, 22, тел. +7-962-279-61-10.

Цена: 2000 руб. в месяц.

Направления: народный танец.

Возраст: от 4 лет.

https://vk.com/ansambl_varenka?ysclid=lm54e5rfop720626815

Звёздная линия (Starline)

Тула, Красноармейский пр., 7, тел. +7-953-960-32-82.

Цена: от 3500 руб. в месяц (в зависимости от направления).

Направления: бально-спортивные, брейк-данс, современные танцы.

Возраст: с 3 лет.

https://vk.com/starline_tula

Dance fit

Тула, пр. Ленина, 22, офис 301, 3-й этаж, тел. +7 (4872) 79-08-05.

Цена: 3300 руб. в месяц.

Направления: развивающие танцы, современные танцы.

Возраст: от 3 лет.

http://dn-f.ru/

http://vk.com/schkola.tancev.tula

Dance-city

Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК «Туламашзавод»), тел. +7-910-940-36-36.

Цена: 3500 руб. в месяц

Направления: комплексные занятия (народный, эстрадный танец, акробатика и т. д.); с возрастом нагрузка добавляется.

Возраст: с 2,8 года.

https://dance-city71.ru/

https://vk.com/dancecity71

Пламя

Тула, ул. Фрунзе, 7-а, тел. +7-910559-69-62.

Цена: абонемент на 8 занятий — 2800 руб.

Направления: современный танец, клубные танцы.

Возраст: с 4 лет.

http://www.plamyadance.ru/

http://vk.com/club30171806

Фуете

Тула, ул. Каракозова, 75, тел. +7-915-686-10-32.

Цена: абонемент 8 занятий — 2700 руб.

Направления: развивающий детский танец, современный, народный, классический (большая учебная программа, проходят все виды танцев); хип-хоп.

Возраст: с 3 лет.

https://vk.com/id323481298

PRОдвижение

Тула, ул. Металлургов, 106, тел. +7-920-759-65-55.

Цена: абонемент — 2500 руб.

Направления: детско-эстрадный (до 7 лет), данс-холл, хип-хоп, современный эстрадный танец.

Возраст: с 4 лет.

https://vk.com/tulaprodvigenie

Idance

Тула, ул. Смидович, 12-б, тел. +7-920-747-15-15.

Цена: абонемент 8 занятий — 2500 руб.

Направления: хип-хоп, джаз-фанк, данс-холл, хаус, вог, таттинг, детская хореография.

Возраст: с 4 лет.

http://vk.com/idance71

Хит

Тула, ул. Октябрьская, 31, тел. +7-953-194-43-33.

Цена: 8 занятий в месяц — 2600 руб.

Направления: танцы для детей (от 3 до 5 лет), хип-хоп, k-pop.

Возраст: с 3 лет.

http://www.hit71.ru/

Extract

Тула, ул. Свободы, 55, тел. +7-993-536-75-99.

Цена: абонемент — 3200 руб.

Направления: хип-хоп, k-pop.

Возраст: от 12 лет.

https://wa.me/7 9935367599

Calipso dance centre

Тула, пр. Ленина, 85, корпус 6, тел. +7-930-899-99-07.

Цена: абонемент 8 занятий — 2800 руб.

Направления: хип-хоп, хаус.

Возраст: от 4 лет.

http://vk.com/calipso_dc

Джайв

Тула, ул. Октябрьская, 44-а, тел. +7-919-085-08-60.

Цена: абонемент 8 занятий — 2800 руб.

Направления: бэби-дэнс, детский эстрадный, хип-хоп, современный танец.

Возраст: с 3,4 года.

https://vk.com/club11154800

Театр танца «Экспромт»

Тула, ул. Демидовская, 52, тел. +7-910-949-65-89.

Цена: абонемент 8 занятий — 3500 руб.

Направления: классический балет, современная хореография, народный танец, акробатика.

Возраст: от 2,5 года.

https://www.dancevtule.ru/

http://vk.com/club45390515

Grandeza

Тула, ул. Демонстрации, 5, тел. +7-920-792-55-30.

Цена: абонемент на 8 занятий — 2800 руб.

Направление: детский танец, партерная гимнастика.

Возраст: от 3 лет.

http://vk.com/grandezatula

Элевация

Тула, ул. Максима Горького, 45-а, тел. +7-920-772-80-97.

Цена: абонемент 12 занятий — 3500 руб.

Направление: классический танец, народно-сценический танец, современный, хип-хоп.

Возраст: от 3 лет.

http://elevaciya.ru/

https://vk.com/club85400857

Визит

Тула, ул. Калинина, 83-а, тел. 8-915-780-40-80.

Цена: абонемент на 8 занятий — 2600, на 12 занятий — 3100.

Направление: контемпорари, чир-фристайл, детская хореография, эстрадные, капоэйра.

Возраст: с 3 лет.

https://vk.com/vizit_tula

Magic Dance

Тула, ул. Болдина, 98-б/2, тел. +7-920-754-00-51.

Цена: абонемент 8 занятий — 2200 руб.

Направление: детский танец, гимнастика, эстрадный танец, акробатика, хип-хоп (с 8 лет).

Возраст: от 3 лет.

http://vk.com/magic_dance_tula

BM1

Тула, ул. Каминского, 24-в, тел. +7-910-152-88-88.

Цена: абонемент 8 занятий — 3500 руб.

Направления: детский танец, данс-холл, хип-хоп, контемпорари, k-pop, (хай хилс, стрип, вог — 16+).

Возраст: с 4 лет.

http://vk.com/bm1tula

Инсайд

Тула, ул. Демонстрации, 28-а, тел. +7-920-740-76-00.

Цена: абонемент на 8 занятий — 2800 руб.

Направления: современный, эстрадный, модерн, хип-хоп, гимнастика, растяжка, контемпорари, классический танец.

Возраст: от 3 лет.

Арзу

Тула, ул. Степанова, 52, тел. +7-910-941-70-79.

Цена: до 6 лет — 3000 руб., с 7 и старше — 3500 руб.

Направления: спортивные танцы, хип-хоп, стретчинг, бальные.

Возраст: с 3х лет.

Alba, центр Современной Хореографии

Тула, пр. Ленина, 77, тел. +7-910-580-30-74.

Цена: абонемент на 8 занятий — 2000 руб.

Направления: изучение базы, нет конкретного направления.

Возраст: с 4 лет.

http://albadance.ru/

https://vk.com/albadance

Mega dance

Тула, ул. Степанова, 52 (ДК «Серп и Молот»), тел.+7-930-898-97-77.

Цена: абонемент на 8 занятий — 2800 руб.

Направление: балет, современная хореография, хип-хоп, к-поп.

Возраст: с 3 лет.

http://mega-dance.su/

http://vk.com/club64183722

Эдельвейс

Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК «Туламашзавод»), тел. +7-961-262-23-32.

Цена: 2000/2500 в месяц.

Направления: бальные танцы.

Возраст: с 3-4 лет.

http://vk.com/club7254665

Воздушная акробатика 71

Тула, Красноармейский пр., 7, тел. +7-910-154-45-78.

Цена: 3200 в месяц.

Направления: акробатика.

Возраст: от 3 лет.

https://www.aerial-acro.ru/

https://vk.com/aerial_acrobatics71

Элегия

Тула, ул. Советская, 2, тел. +7-910-944-91-47.

Цена: 2000 в месяц.

Направления: бальные и современные танцы.

Возраст: с 7 лет.

http://elegiyatula.ru/

http://vk.com/elegia_tula

TulaDC

Тула, ул. Октябрьская, 33, тел. +7-953-959-42-24.

Цена: от 3500 в месяц.

Направления: основы акробатики, гимнастики.

Возраст: от 2 лет.

http://tdc71.ru/

Ника

Тула, ул. Николая Руднева, 56-г, тел. +7-910-941-12-38.

Цена: 3000 в месяц.

Направления: современная хореография, классический танец, акробатика, растяжка и т. д.

Возраст: с 4 лет.

http://vk.com/nikadancetula

Лаборатория танца X-Lab

Тула, ул. Союзная, 13, тел. +7-910-554-62-45.

Цена: 8 занятий — 3600 руб.

Направление: современные современное.

Возраст: с 4,5 года.

http://vk.com/xzibitdancecrew

TODES

Тула, ул. Николая Руднева, 56-г, тел. 8 (800-60) 0-05-05 (доб. 108).

Цена: 12 занятий — 6800 руб.

Направления: хип-хоп, контемпорари, модерн и др.

Возраст: с 3 лет.

https://school.todes.ru/schools/44/144/

https://vk.com/club47476910

Оникс

Тула, ул. Тульского Рабочего полка, 96/2, тел. +7-953-439-85-75.

Цена: 2000 руб. в месяц.

Направления: народный танец (ансамбль «Тульский сувенир»).

Возраст: с 3 до 8 лет (без подготовки), старше 8 лет — с хореографической базой.

http://vk.com/onixclubtula

Центр современной хореографии

Анастасии Камериловой



Тула, ул. Свободы, 41, тел. +7-910-551-78-67.

Цена: 3 раза в неделю — 3200 руб.

Направление: современный, джаз-модерн (занятия в коллективе).

Возраст: с 5 лет.

http://vk.com/tula_dance

Звёздный экспресс

Тула, ул. Советская, 2, тел. +7-999-783-49-39.

Цена: от 2500 руб.

Направления: современная хореография.

Возраст: с 3,5 года.

https://vk.com/club8043986

Dance Studio Vear

Тула, ул. Некрасова, 7, тел. +7-905-115-49-86.

Цена: 2400 руб. в месяц.

Направления: эстрадный, гимнастика, танцы с помпонами.

Возраст: с 3 лет.

http://vk.com/veartula

Аспекториум

Тула, ул. Новомосковская, 4 и ДК «Туламашзавод», тел. +7-953-192-27-64.

Цена: 2700 руб. в месяц.

Направления: детский танец, эстрадный танец, современный танец, классический танец, стретчинг.

Возраст: от 2 до 13 лет.

https://vk.com/aspect_tula

Детский развивающий центр «Мудрая сова»

Тула, ул. Кауля, 11-в, тел. +7-950-909-09-77.

Цена: от 3300 за месяц.

Направления: классический, джаз, модерн, контемпорари, эстрадный, акробатика.

Возраст: от 3 лет.

https://vk.com/mudraya_sova_tula

Спортивный зал «Мастера Стилей»

Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70-а, тел. +7 902 902-89-14.

Цена: средняя стоимость 3000 руб.

Направление: акробатика, уличные танцы.

Возраст: с 5 лет.

http://masterazal.business.site/

https://vk.com/market-177807349

Look at me

Тула, 1-й Восточный проезд, 9, ЦО № 39, тел. +7-960-619-79-09.

Цена: 2300 в месяц.

Направление: хип-хоп.

Возраст: с 5 лет.

https://vk.com/lookatmefam?ysclid=lm50ed533276657300

Just Dance

Тула, ул. Кауля, 9, к. 4, тел. +7-953-961-21-41.

Цена: от 2500 руб.

Направления: современные стили (детские танцы, гимнастика, hip-hop, jazz-funk, dancehall).

Возраст: от 3,5 года.

https://vk.com/justdance_tula?ysclid=lm5457lnyp115324102

Автор текста: Екатерина Савельева.

Фото: Myslo.