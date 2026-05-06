Советский районный суд Тулы приостановил работу ресторана «Петр Петрович», в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Сотрудники Роспотребнадзора посетили заведение 30 апреля. Список выявленных нарушений впечатляет: в ресторане нет горячего водоснабжения, сырое мясо, рыба и яйца хранились в одном холодильнике с готовыми блюдами.

На некоторых продуктах не было информации о дате изготовления и сроке годности, соусы были просрочены, а по помещениям ползали тараканы. Постановлением судьи ИП Фролова Т. Г. признана виновной, работа ресторана приостановлена на 30 суток.