Традиционно завершение новогодних праздников в ТЮЗе проходит капустником для взрослых.

В капустнике участвуют не только актеры, но и работники цехов театра. Каждая творческая команда придумывает смешные каверзные выступления, чтобы порадовать зрителей и коллег. Что будет на капустнике точно не знает никто, даже художественный руководитель Владимир Шинкарев, который не вмешивается в творческий процесс, оставляя ответственность за результат на совести выступающих. Именно поэтому «Старый новый год в ТЮЗе» всегда неожиданный и имеет уже постоянных поклонников и с каждым годом приобретает все новых.