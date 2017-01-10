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Старый новый год в ТЮЗе

Старый новый год в ТЮЗе

Традиционно завершение новогодних праздников в ТЮЗе проходит капустником для взрослых.

В капустнике участвуют не только актеры, но и работники цехов театра. Каждая творческая команда придумывает смешные каверзные выступления, чтобы порадовать зрителей и коллег. Что будет на капустнике точно не знает никто, даже художественный руководитель Владимир Шинкарев, который не вмешивается в творческий процесс, оставляя ответственность за результат на совести выступающих. Именно поэтому «Старый новый год в ТЮЗе» всегда неожиданный и имеет уже постоянных поклонников и с каждым годом приобретает все новых.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
13 января 2017, пятница
18:00
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