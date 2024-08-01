Маршруты 2024

5, 7 и 9 августа компания «Имена» приглашает вас на ежегодный цикл городских экскурсий — «Маршруты».



«Маршруты» — это групповые прогулки с авторскими экскурсиями. В этом году цикл посвящен поиску культурного кода города. Изучению локальной идентичности Тулы и области.



На первой лекции рассмотрим истоки формирования локальной идентичности, она пройдет в Центральном парке.

Как и почему менялись границы Тульской земли;

Роль природы края в становлении менталитета туляков;

Особенности тульской кухни;

Аутентичность тульской этнографии;

Специфика празднования Нового года и Солнцеворота.



Экскурсии первого маршрута пройдут с 19.00 до 20.30.



Место встречи: площадь Искусств.

Участие — бесплатное.



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