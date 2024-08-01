Маршруты 2024
5, 7 и 9 августа компания «Имена» приглашает вас на ежегодный цикл городских экскурсий — «Маршруты».
«Маршруты» — это групповые прогулки с авторскими экскурсиями. В этом году цикл посвящен поиску культурного кода города. Изучению локальной идентичности Тулы и области.
На первой лекции рассмотрим истоки формирования локальной идентичности, она пройдет в Центральном парке.
- Как и почему менялись границы Тульской земли;
- Роль природы края в становлении менталитета туляков;
- Особенности тульской кухни;
- Аутентичность тульской этнографии;
- Специфика празднования Нового года и Солнцеворота.
Экскурсии первого маршрута пройдут с 19.00 до 20.30.
Место встречи: площадь Искусств.
Участие — бесплатное.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула , Тула, ул. Энгельса, 66
5 августа 2024, понедельник
19:00
7 августа 2024, среда
19:00
9 августа 2024, пятница
19:00
25 июля - 7 августа
6 июля - 7 августа
8 - 15 августа
1 - 7 августа
8 - 14 августа