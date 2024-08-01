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Маршруты 2024

Маршруты 2024

5, 7 и 9 августа компания «Имена» приглашает вас на ежегодный цикл городских экскурсий — «Маршруты».
 
«Маршруты» — это групповые прогулки с авторскими экскурсиями. В этом году цикл посвящен поиску культурного кода города. Изучению локальной идентичности Тулы и области. 
 
На первой лекции рассмотрим истоки формирования локальной идентичности, она пройдет в Центральном парке. 

  • Как и почему менялись границы Тульской земли; 
  • Роль природы края в становлении менталитета туляков; 
  • Особенности тульской кухни; 
  • Аутентичность тульской этнографии; 
  • Специфика празднования Нового года и Солнцеворота. 

 
Экскурсии первого маршрута пройдут с 19.00 до 20.30. 
 
Место встречи: площадь Искусств. 
Участие — бесплатное.
 
Регистрация по ссылке.

Где и когда?
Площадь искусств
Тула , Тула, ул. Энгельса, 66
5 августа 2024, понедельник
19:00
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7 августа 2024, среда
19:00
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9 августа 2024, пятница
19:00
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