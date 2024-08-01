Минералка, озёра и атмосферный музей: что посмотреть в Чекалине и его окрестностях

Чекалин — крохотный, но гордый городок Тульской области, он расположен на высоких холмах и отделен от остальной области Окой. Виды здесь необыкновенные!

Тульская область полна красивых мест и интересных маршрутов. Мы запускаем проект, в котором обещаем рассказать о самых интересных уголках региона. Никаких обзоров из соцсетей, по всем этим тропам лично отправились корреспонденты Myslo. Мы нашли, что посмотреть, где поесть, остановиться и сделать красивые фото для соцсетей. Ну что, погнали с нами?

Первый наш маршрут затронет некогда самый маленький город в России — уютный Чекалин. Согласно данным 2021 года, здесь проживает всего 935 человек, и по числу населения он уступает только самому северному городу Якутии.

Что посмотреть

Советский санаторий

Где: деревня Краинка. 102 км от Тулы

Как добраться из Тулы на транспорте: на автобусе «Тула-Суворов» (ходят каждый час), а затем с пересадкой на автовокзале Суворова на автобусе «Суворов-Чекалин» до остановки «Краинка» (время отправления: 05.50, 06.55, 08.00, 10.30, 11.30, 12.32, 14.00, 16.00, 17.42 и 20.15). У автовокзала стоят такси, можно добраться на них. Средняя цена поездки: 350 руб.

В деревне Краинка находится известный во всей России курорт с одноименным названием. И это настоящий памятник советской эпохи. Даже удивительно, как вышло так, что это место вообще не затронула цивилизация.

Вход на территорию по пропускам. Но это официально, на самом деле, охрану мы не встретили и спокойно прогулялись внутри.

Старые корпуса, написанные от руки афиши и полная безмятежность. Людей здесь довольно много, но отдыхают в основном люди старшего возраста. Для них же организовали ярмарку-продажу вещей прямо рядом со столовой. Необычно для нашего времени!

Главная точка притяжения курорта — питьевая галерея. Не пугайтесь, внутри она выглядит приличнее, чем снаружи.

Здесь течет та самая знаменитая «Краинская». Воды, кстати, можно набрать, даже если не отдыхаешь на курорте. Выпить стаканчик минералки вам разрешат бесплатно, а вот если вы с тарой — будьте добры оплатить покупку на кассе. Но цены символическая — всего 17 рублей за литр. Работает галерея с 10.00 до 18.00 ежедневно.

Но это легкий путь получения минеральной воды. Мы же решили найти природные источники. Никаких указателей нет, к ним нас проводили местные жители. Найти место сложновато, поэтому мы оставляем координаты: 54.116950, 36.345272.

Войти нужно вот в эти ворота:

Территория оказалось охраняемой, но люди постоянно в нее захаживают.

Здесь целебная водичка льется прямо из земли. Местные жители пояснили: черная — вода № 1, ту, которую разливают в бутылки,

Первая возле лестницы — сероводородная вода, ее вы узнаете по запаху. Чуть дальше еще две трубы: черная — вода № 1., а из большой трубы — так называемая глазная.

Улочки маленького города

Где: Чекалин, 112 км от Тулы

Точка на карте: 54.098526, 36.247219.

Как добраться из Тулы на транспорте: схема такая же. что и с Краинкой, только выйти нужно на конечной.

Чекалин прекрасен. Небольшие деревянные дома, тишина, гуляющие по улице кошки и неторопливость. Погружение в загородную жизнь — 100%.



Пару лет назад Чекалин начал преображаться. Сюда стали заглядывать туристы.

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник

Где: ул. Калужская, 35.

Вход: полный билет — 200 руб., льготный — 100 руб. На экскурсию нужно записываться предварительно, но тел. 8-920-788-61-66.

Музей в Чекалине очень достойный. Новый, современный и интересный. Здесь воссоздали атмосферу старого уездного города — ж/д станция, вокзал, почта, городская площадь.

В музее хранятся предметы, найденные в городе при раскопках. А сотрудники музея умеют нескучно рассказывать о каждом из них. За экскурсию — ставим лайк.

А еще в музее есть автомат по изготовлению монет. Захватите с собой на экскурсию железный рубль и уйдете сразу с сувениром!

У музея есть филиал в соседнем здании. Экспозиция здесь рассказывает о военных годах. В здании в годы войны на самом деле немцы допрашивали русских партизан.

Вход: полный билет — 200 руб., льготный — 100 руб. На экскурсию нужно записываться предварительно, но тел. 8-920-788-61-66.

И то ли из-за того, что стены помнят реальные события, то ли из-за грамотной экспозиции, но атмосфера в здании та еще. Очень советуем заглянуть.

Где сделать красивые фото?

Соборная гора

В 2020 году в Чекалине благоустроили Соборную гору. Место историческое. Лихвин (так раньше назывался Чекалин, — Прим. авт.) был построен как пограничная крепость. Город был центром Лихвинских засек.

Крепость не сохранилась, но на ее месте реконструировали небольшой деревянный городок — установили фрагменты стены, башни и часовню. Выглядит красиво!

Неофициальная смотровая площадка

Чекалин стоит на холмах, так что виды здесь потрясающие. Красоту видно и с Соборной горы, но мы нашли кое-что получше. По навигатору проезжайте по улице Ленина, затем по улице Новой. Припаркуйте машину возле последнего дома и наслаждайтесь видами просторов. Будьте осторожны: обрыв на холме не огражден.

Где поесть

Буфет в музее

ул. Калужская, 35.

В музейном буфете все по-домашнему: интерьер, еда и атмосфера. Цены тоже очень демократичные: салат мимоза — 100 руб., сырный суп с грибами — 90 руб., картофельное пюре — 60 руб., чай — 30 руб.

Кофейня «Чекалин71»

ул. Спас-Введенская, 29.

Да да, в самом маленьком городе страны есть кофейня с добротным кофе. Здесь можно купить горячий напиток стоимостью около 100 рублей, десерт и сувениры.

Где остановиться

А вот с отелями в Чекалине вопрос пока не решен. Но мы нашли загородный комплекс в Суворове.

Комплекс «Гераклион»

Суворов, ул. Тульская, 24

Цена: от 2000 (одноместный номер) до 4950 руб (семейный номер с завтраком).

В загородном комплексе есть разные номера, ресторан и куча активностей. Здесь можно взять в аренду сап и велосипед. Удобно, если вы едете отдохнуть.

Где отдохнуть с палатками?

Озеро Штаны

Точка на карте: 54.077067, 36.467803

Место шикарное, но очень известное. Провести выходные в сосновом лесу рядом с озером хотят очень многие, так что место здесь стоит забивать уже с самого утра пятницы, если не раньше.

Подъезд к месту нормальный. Проходимые машины могут подъехать прямо к месту, где ставят палатки.

Голубые озера близ деревни Платово

Точка на карте: 54.082625, 36.549916

Песок, озера и зелень. Тоже идеально. К озеру есть хороший заезд с одной стороны. И мест для палаток много.

Выходные в Чекалине и его окрестностях могут быть по-настоящему атмосферными и уютными. Вам понравился наш маршрут? Что бы вы в него добавили? Какие города Тульской области еще хотели бы увидеть в нашем обзоре. Делитесь в комментариях!