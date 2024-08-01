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  5. 1 августа: феномен Северного Ледовитого океана и чемпионат по поеданию сосисок - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
1 августа: феномен Северного Ледовитого океана и чемпионат по поеданию сосисок

1 августа: феномен Северного Ледовитого океана и чемпионат по поеданию сосисок

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день и последний летний месяц.

Захватите на всякий случай зонтик. Сегодня днем возможен дождь, а воздух прогреется до +20 градусов.

Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд по пребыванию в одиночку на льдине в Северном Ледовитом океане - 20 дней 22 часа и 45 минут. Все это время он вел тщательные наблюдения за сейсмической активностью дна океана с помощью цифрового сейсмографа, работая в условиях полной тишины и уединения.

Для комфортного проживания Конюхов использовал три палатки, которые стали его домом на протяжении почти трех недель. Этот необычный эксперимент позволил ученому-путешественнику собрать уникальные данные о геологических процессах, происходящих в глубинах Северного Ледовитого океана.

Достижение Федора Конюхова наглядно демонстрирует безграничные возможности человека в освоении и изучении самых суровых и отдаленных уголков нашей планеты. 

Сегодня слушаем Justin Timberlake-CAN'T STOP THE FEELING!

Блогер Макс Фош устроил необычное состязание по скоростному поеданию сосисок. К участию в чемпионате он пригласил медведя гризли по кличке Танк и многократного чемпиона по поеданию еды на скорость Ника Уэри. 

Задача участников была простой - первым съесть 75 сосисок. Танк начал не спеша, но уже через 3 минуты и 4 секунды его тарелка была полностью пуста. Другие участники, несмотря на свои навыки, не смогли составить достойную конкуренцию медведю и уступили ему чемпионский титул.

Объявлены победители фотоконкурса Mangrove Photography Awards, который посвящен мангровым лесам и гармонии взаимодействия человека с природой. Участники конкурса представили впечатляющие снимки, отражающие красоту и уникальность окружающей среды, а также важность сохранения ее. 

Красивого настроения!

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