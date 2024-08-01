МММ, Лёня Голубков и «Хопёр-инвест»: как туляки играли в пирамиды

Фото Сергея Шмуня

Ровно 30 лет назад многие туляки, как и их товарищи по несчастью в других городах большой страны, вдруг уяснили, что они банальные любители халявы.

Хотя по телевизору их каждый день убеждали в обратном: те, кто вкладывается в акции МММ, не халявщики, а деловые партнеры этой уважаемой конторы. 24 июля 1994 года акции АО «МММ» рухнули, похоронив надежды людей, мечтавших о легком обогащении.

Итальянская карусель

Строго говоря, основатель фирмы МММ Сергей Мавроди ничего не выдумывал сам, он просто довел до совершенства известную десятилетиями формулу. В советское время в разных интерпретациях она всплывала то и дело. Чаще всего достаточно легкомысленных.

Например, тебе предлагали поиграть в открыточки. Суть игры достаточно проста. Приходило предложение со списком из шести, кажется, адресов. Посылаешь открытку по первому адресу, потом этот адрес убираешь и переписываешь новый список, в котором последним уже значится твоя фамилия. Дальше надо было найти шесть знакомых, которым разослать предложение поучаствовать в игре. Те также по первому адресу посылали всего одну открытку, сдвигали список на одну строчку, вписывали себя и искали шестерых добровольцев. Рано или поздно твоя фамилия должна была стать первой, и тогда теоретически можно стать обладателем нескольких сотен открыток. АО «МММ», только в цветочном варианте!

Поскольку очень часто предложения принять участие приходили от хороших знакомых, из вежливости автор этих строк принимал участие в нескольких открыточных аферах. Ни разу, ни разу (!) не пришло ни одной открытки. Где-то, на некоей стадии пути, процесс тормозился. Специалисты, просчитавшие игру на компьютере, вообще уверяют, что она, как правило, умирает на шестом или седьмом этапе.

Играли, само собой, и на деньги. В таком случае по первому адресу посылался телеграфом рубль (не жалко же, не такие великие деньги), после чего надо было ждать, когда тебя осчастливят потоком денег остальные честные участники игры. Поскольку никто ни на каком этапе степень честности не проверял и квитанций о переводе не требовал, ничто не мешало разослать новые письма с предложением присоединиться, а самому ничего не переводить.

В общем, ни одного знакомого, который хотя бы окупил честно оплаченный рубль взноса, я тоже не знаю.

Сейчас уже не помнится какое именно, но каждый раз приглашение начать играть предварялось некой завораживающей вступительной частью с убедительными аргументами. Разъяснялось, что здесь все без обмана и подобной забавой развлекаются по всему миру.

Отчасти именно так все и было. Советский человек, в отсутствие интернета черпавший новости с последних страниц газет, точно знал, что все это называется итальянской каруселью. Якобы после войны мэр одного обедневшего итальянского города, чтобы заработать денег в казну, придумал переписку по схожим правилам. Поскольку жителей в городке было немного, то все приняли участие по несколько кругов. Зато денег в городскую казну собрали.

Хиханьки кончились, когда в разгаре была перестройка. Идею со взносами, которые растут на глазах, начали активно раскручивать всевозможные кооперативы и малые предприятия.



Леня Голубков наглядно показывает, как быстро растут акции МММ.

Их социологические группы научно обосновывали на электронике — слова «компьютер» еще не было в обиходе, — что можно запросто стать миллионером, просто включившись в частную денежную лотерею. Пошли по рукам всевозможные акции, талоны, билеты. Не только в России, но и, с местными вариациями, в Прибалтике, Азербайджане, Грузии, на Украине. С точки зрения закона такая лотерея не считалась криминальной, поскольку все делалось на добровольных началах.

В 1991 году, например, Тулу подсадила на лотерейную лихорадку фирма «Шпар». Правила были такие: покупаешь билет, отправляешь по первому адресу 25 рублей, по второму 20 и так далее. Свой адрес ставится последним. Фирме «Шпар» при этом от каждого участника полагалось 25 рублей за контроль над соблюдением правил игры на всех этапах. Фирма обещала, что через определенное время можно стать обладателем 30 тысяч рублей.

В Туле стояли очереди из желающих принять участие!

Все было согласно установке классика: обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Когда в 1993 году в Тулу зашла компания «Русский Дом Селенга», действовавшая по схожей схеме, пришла информация из Волгоградского арбитражного суда о запрещении ее деятельности в этом городе. Почему из Волгограда — просто основатели РДС — двое бывших местных комсомольских работников. Сотрудники тульского антимонопольного комитета, чтобы дать разъяснение людям, пришли на собрание поклонников секты РДС, но им даже не захотели дать слово, прогнали на кулаках.

Никому не верю, только МММ

МММ, конечно, из всех подобных компаний, продававших акции по принципу «сегодня всегда дороже, чем вчера», более всего на слуху. В Москве она начала свою деятельность в феврале 1994 года, отделение в Туле появилось только спустя несколько месяцев. Поэтому долгое время туляки, которым не терпелось быстро разбогатеть, ездили покупать акции в столицу. Затем, к всеобщей радости, появилось отделение МММ в Доме офицеров, нынешнем Дворянском собрании.

К этому времени ажиотаж вокруг акций достиг невероятных размеров. Его подогревал в телевизионной рекламе не только Леня Голубков, но также его жена Рита, брат Иван, одинокая женщина Марина Сергеевна, молодожены Игорь и Юля, пенсионеры Елизавета Андреевна и Николай Фомич.

Одинокая женщина не верила никому, только АО «МММ». «И что это я здесь сижу? — удивлялась она. — Пойду и куплю себе еще акции АО „МММ“.

Леня Голубков обещал не только сапоги жене, но и доход от акций аж 200% в месяц.

Все вдруг оборвалось 23 июля 1994 года. Сергей Мавроди категорически отказался допускать к себе налоговую проверку, а когда на него стали давить, заявил, что если проверка начнется, он закроет МММ.

В распространенном во всех СМИ, и тульских тоже, заявлении федеральной налоговой службы такую манеру назвали «своеобразной формой обращения с налоговой инспекцией и налоговой полицией». Проверка таки состоялась. Фирме Мавроди сделали начет в 49,9 миллиарда рублей, а он в ответ пригрозил революцией или гражданской войной в стране, если от него не отстанут.

Не отстали, и грянула катастрофа. Вечером того же дня, когда стало известно о проблемах в Москве, возле тульского Дома офицеров стихийно начали собираться люди. К утру следующего дня их уже было более шестисот. Все хотели одного: чтобы им вернули деньги, но пункт МММ в течение двух дней акции не принимал.

К концу недели начали принимать не больше ста акций от одного человека. Обслуживали намеренно медленно, так что в день прошло около полутора десятков человек.

Тут уже забеспокоились конкуренты, ведь они могли оказаться следующими. Юрист тульского филиала РДС выступил в тульской прессе с разъяснением, что МММ просто играет на понижение акций, это нормальная биржевая игра. В разъяснение стоит вчитаться, оно того стоит:

«Посмотрев рекламные объявления МММ, можно взять калькулятор и просто посчитать. Окажется, что примерно к октябрю нынешнего года МММ должна выплатить своим вкладчикам наличных денег на порядок больше, чем вообще их существует сегодня в обороте. Таких денег у МММ нет, потому что в стране этих денег никто не напечатал в таком количестве. Следовательно, чтобы система не сломалась и продолжала действовать, нужно было предпринять шаги по понижению стоимости акций, а затем продолжать нормальное функционирование».

Что в этом разъяснении от «нормальной» биржевой игры — попробуйте высчитать сами.

Через неделю ситуация в Москве немного поменялась, и люди уже не спешили расставаться с акциями за бесценок. Наоборот, хотели подешевле купить. К этому времени в народ был вброшен новый слоган: «У МММ нет проблем».

Потом ситуация опять развернулась: было за счастье избавиться от акций, но поздно. Поблажку сделали только для льготников. 27 августа АО «МММ» объявило в Туле, что будут производиться выплаты инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным, матерям-одиночкам, афганцам-инвалидам, чернобыльцам. Но! Только гражданам, проживающим в Туле и области. По курсу 125 тысяч рублей за акцию и 1250 за билет. Для этого в комиссию по рассмотрению надо было подать заявление на имя президента АО «МММ» Мавроди, предъявить паспорт, документы на право получения льгот, акции и билеты, лично приобретенные в МММ. Только после этого некая инициативная группа составляла списки о порядке рассмотрения заявлений и вывешивала их в пункте МММ.

Резонный вопрос: чем акции отличались от билетов? В какой-то момент Мавроди увидел, что спрос на достаточно дорогие акции начинает падать, и тут же придумал новую пирамиду — билеты МММ. Как видно из курса, сто билетов равнялись одной акции. Процесс опять пошел.

В этой ситуации не мог помочь даже закон о защите прав потребителей, поскольку вкладчики — это инвесторы, которые просто вкладывают свои деньги, куда хотят. Вот только акционерами, то есть партнерами, как говорилось в рекламе, они быть не могли. Акционером может считаться только тот, кто внесен в реестр предприятия. Конечно, никто из обладателей акций ни в какие реестры не вводился.

В конце сентября в кинотеатре «Космос» прошло собрание акционеров МММ, на котором заполняли заявки о вступлении в союз защиты прав акционеров МММ и крутились неизвестные люди, обозначившиеся как комиссия по рассмотрению заявок и претензий акционеров. Мавроди нужна была некая общественная поддержка. Но денег, конечно, уже никто не вернул.

Ну вот я и в «Хопре»

Свято место пусто не бывает. Некоторое время конкуренты МММ «Русский Дом Селенга» и «Хопер-инвест» еще продолжали в Туле свою деятельность. РДС упирал на рекламу в печатных СМИ, на телевидении особо ничем не запомнился. А вот «Хопер-инвест» зажигал не хуже МММ. «Ну вот я и в Хопре» — это еще долго оставалось крылатым выражением.

Представители Тульского антимонопольного комитета возмущались: «Русский Дом Селенга» уверяет, что в случае обмана на него можно подать в суд. Но сама фирма при этом показывает полтора миллиона вкладчиков. Значит, теоретически суды должны будут рассмотреть полтора миллиона исков. В то время как ответственность фирма все равно несет только в пределах своего уставного капитала в 10 тысяч рублей». На «Хопер-инвест» же наехал даже Чубайс, сказавший в одном из выступлений про компании-«хопры», которые живут по пирамидальным схемам.

Из других мошенников, дей­ствовавших в Туле, можно вспомнить не очень сейчас известный «Источник» и более знаменитую «Властилину». Последняя была знаменита тем, что обещала вкладчикам машину за полцены и кинула на деньги многих звезд нашего шоу-бизнеса.

Основателя МММ Сергея Мавроди арестовали при шумовой поддержке в стиле маски-шоу 3 августа. Настоящий штурм его квартиры охочее до сенсаций телевидение того времени показывало в прямом эфире. Естественно, за своего президента активно выступали вкладчики, понимавшие, что, пока Мавроди за решеткой, он ничего не вернет. Они стойко выходили на митинги и писали письма во все инстанции. Однако Мавроди, оказавшись на свободе, ничего не вернул.



Сергей Мавроди.

Надо отдать должное основателю МММ. За свое детище Сергей Мавроди цеплялся до последнего. Пытался обосноваться он и в Туле. В 2011 и 2012 годах прокуратура Тульской области добилась блокировки четырьмя интернет-провайдерами доступа к сайтам проектов «МММ-2011» и «МММ-2012», разглядев в них признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Проект «МММ — 2012» с точки зрения тульской прокуратуры являлся продолжением проекта «МММ — 2011» и не имел от него существенных отличий. Странно, что в 1994 году признаков мошенничества никто так и не разглядел.