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Санек – идеальный сожитель. Забирайте!

Санек – идеальный сожитель. Забирайте!

Ляхсандер интересуется, как так вышло, что его такого прекрасного до сих пор никуда не пригласили пожить?

Санек – идеальный сожитель! Он будет рад каждому вашему возвращению домой. Обещает встречать стихами, песнями, возможно, цветами. Ну и пусть они полчаса назад были выдраны из горшка, главное ведь внимание!

Санек не будет ревновать к соседу, он знает, что идеален. И даже если он раздобреет от семейной жизни килограмм на шесть, он останется несравненным сладким бубочкой.

Санек не разбудит вас храпом, не описает ободок унитаза и всегда будет рад теще. А еще не попросит вас гладить его рубашки, он попросит гладить себя.

Саньку 8 месяцев. Он привит и кастрирован. Ждет вас в Новомосковске.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

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