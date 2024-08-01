3 августа в Ясной Поляне состоится фестиваль «Охота как искусство».

Гостей ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа, которая начнется в 11.00 на Пашне за Чепыжом. Откроет фестиваль театральная постановка артистов Тульского академического театра драмы — отрывок «На тяге» из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

Затем пройдет парадный конный проезд всадников с борзыми собаками. Гости увидят имитацию охоты с собаками и ловчими птицами. В рамках фестиваля можно будет попрактиковаться в стрельбе из лука и арбалета, попробовать блюда из дичи и посетить охотничьи выставки. Также гостям фестиваля будут предложены различные мастер-классы. Завершится фестиваль в 16.00.

Сцены охоты — одни из самых ярких и запоминающихся в произведениях Льва Толстого. «Мы там живо чувствуем с Левиным и тайное общение его с собакою, и утренние запахи трав, и проснувшегося на копне ястреба, недовольно глядящего на болото», — писал Викентий Вересаев о романе «Анна Каренина». Материалом для этих сцен писателю служили не только наблюдения, но и его личный опыт.

Программа и карта фестиваля

Путь от входа в музей до фестивальной площадки займет 20–25 минут. Вход на фестиваль свободный по билету на территорию музея. 0+

