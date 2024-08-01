В Богородицке к жилому дому подкинули двух щенков

В Богородицке к многоэтажке подкинули двух щенков. Один из них уже пропал, второй пока жив. В подъезд его не пускают.

Девочка очень напугана. Она добрая, трогательная и очень нуждается в помощи. Посмотрите в ее глаза, может вы заберете ее домой и подарите ей шанс на жизнь?

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