Туляк захламил квартиру в «хрущевке» на ул. Октябрьской так, что не закрывается входная дверь: фото

Фото Алексея Пирязева.

Ничего булгаковского в этой «нехорошей квартирке» нет. Есть тараканы, мусорные мешки и странный квартирант.

Квартира-помойка

Дверь квартиры № 31 на третьем этаже всегда открыта. За сохранность вещей хозяин квартиры явно не переживает, хотя за дверьми этими он хранит настоящее «сокровище». Пакеты с непонятным содержимым, тряпки, железная арматура, одежда, провода, автомобильный номер, картонки, сумки, решётки, бильярдные кии, и всё это только на поверхности: в глубину квартиры явно давно никто не заглядывал. Что таит в себе эта бездна — неизвестно.

Хотя однажды соседу собирателя Олегу Косову, что живёт через стенку, пришлось пробираться через мусорные горы. Четыре года назад в подъезде меняли стояки. Квартирант в 31-й квартире по понятной причине не живёт, и помочь соседям обновить коммуникации он не смог. Олегу пришлось пролезать через свалку самостоятельно.

— У соседа болезнь собирательства. Мы тут просто «законопачены». Тараканы завелись, по газовой трубе ползут к нам. Что нам делать?

На удивление, сосед-бедокур впечатление сумасшедшего не производит, по крайней мере визуально.

— Видел я его, обычный на вид мужчина, адекватный. Чистый, опрятный. Где сам моется — неизвестно. Никогда на него не подумаешь, что он болен. Бывает здесь набегами: какой-то новый «трофей» сложит и уйдёт.

Однажды Плюшкину стало мало его квартиры: за короткое время он так же доверху захламил подвал дома.

Выгребать мусор тогда прислали два КамАЗа.

Единственное, на что не жалуется Олег, это на запах. Квартира и правда не источает жутких зловоний, хотя и витает в подъездном воздухе характерный запах застарелого хлама.

Тамара Вениаминовна живет этажом выше. Говорит, собирателя зовут Михаил Ш., ему около 60 лет. Управы на Михаила, говорит, нет.

— Квартира жуткая. Что делать с таким соседом — не знаем. Обращались в полицию, там нам сказали: «Наши полномочия тут не действуют. Он никого не убил, не зарезал, законных оснований что-то предпринимать у нас нет». Его это квартира, он что хочет там, то и делает. Общедомовое имущество не портит, в подъезде мусор не складывает.

Михаила Ш. часто видят около церкви или просто слоняющимся по улице. Где он живёт, доподлинно неизвестно: соседи предполагают, что в квартире у сестры. Есть и экстравагантные предположения: будто бы Михаил построил в Баташевском саду бытовку и живёт в ней.

Соседка Тамара Вениаминовна тоже характеризует Плюшкина как исключительно хорошего человека (по крайней мере на первый взгляд):

— Он всегда поздоровается, поговорит. Сам чистый и опрятный. Однажды он опять какую-то дрянь принёс в квартиру, я его и спрашиваю: «Зачем ты нас мучаешь? Что ты таскаешь это?» А он отвечает:

«Вы меня не трогайте, это жизнь моя».

Администрация Тулы в курсе, что происходит в квартире на ул. Октябрьской. К решению проблемы она привлекает УК. В Зареченском теруправлении рассказали, что жилое помещение находится в частной собственности, поэтому они направили запрос в «Тульскую городскую управляющую компанию», чтобы узнать, кто зарегистрирован по данному адресу, есть ли задолженность за ЖКУ, делает ли что-то УК, чтобы привести квартиру в нормальное состояние.

— После получения необходимой информации будет организован выход межведомственной комиссии с целью составления акта обследования жилого помещения о надлежащем (ненадлежащем) его содержании и дальнейшей работы в рамках предоставленных полномочий.

Myslo уже рассказывал ранее — депутаты Тульской гордумы придумали, как бороться с нерадивыми жильцами. В конце июня они поддержали проект решения о «прекращении права собственности на бесхозяйственно содержимые помещения». По нему, к примеру, Плюшкин, на которого систематически жалуются соседи, может быть выселен из жилья решением суда. Даже из того, которое находится в частной собственности. «Нехорошие квартиры» будут продавать, а деньги возвращать владельцам.

Синдром Плюшкина — психическое расстройство

Психиатр Лев Алексеев объясняет: синдром Плюшкина — это не «черта характера» отдельно взятого человека, а реально существующее психическое расстройство. Хоардинг (другое название синдрома) официально внесён в МКБ-11 (международную классификацию болезней).

Лев Алексеев Существенную роль в развитии расстройства играет наследственная предрасположенность. Оно возникает, как правило, постепенно, исподволь, как в подростковом, так и во взрослом возрасте. По мере взросления человек накапливает ненужные ему вещи в возрастающих количествах, захламляет жилище. Это может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию, нанести вред окружающим. К сожалению, соседи и родственники не могут самостоятельно помочь лицам с таким расстройством: требуется помощь психиатра и психотерапевта.

На практике такие случаи — не редкость:

— Была одна бабушка, она с помойки переносила в квартиру мусор. Там крысы завелись, мыши, вонь невыносимая была. Соседи жаловались. Положили бабушку в психбольницу, вывезли мусор из квартиры. Спустя несколько месяцев она выписалась, и всё началось по новой, потому что она лекарства не принимала.

Принудительная госпитализация, объясняет Лев Николаевич, возможна только по решению суда. Без согласия кладут на лечение в психбольницу только тех, кто представляет фактическую, не формальную, угрозу для жизни и здоровья окружающих. Бабушку ту «упрятали» в шаге от всеобщей инфекционной эпидемии. А наш сегодняшний герой под категорию «социально опасных» не попадает.

К нему применим неофициальный термин «социально неудобный» человек.

С такой формулировкой суд не даст согласие на принудительную госпитализацию. Все хлопоты и неудобства сваливаются на головы соседей и родственников.

И дом, и двор

А между тем туляки захламляют не только собственные квартиры. В 2018 году Myslo обнаружил сразу три «мусоровоза» на ул. Руднева: одна за другой припарковались легковушки, доверху набитые различным мусором. По словам очевидцев, иногда там даже ночевали люди.

А вот так выглядел двор частного дома в Центральном районе:

В том же году местный житель складировал находки с помойки на территории своего участка. В доме мужчина не жил (это уже не представлялось возможным), но каждый день исправно приносил всё новые «трофеи» с окрестных мусорок.

Вот история, которая могла обернуться трагедией: в квартире на ул. Циолковского МЧС обнаружили многочисленные банки, колбы и ёмкости с химическими веществами. Психически больной квартирант таскал их к себе с городских свалок. 2018 год был богат на такие истории.

А раньше, в 2014 году, отличился бывший психиатр петелинской психбольницы — тоже превратил дом в свалку: «В сферу интересов необычного коллекционера входит практически всё — детские коляски, останки зонтов, искорёженные металлические каркасы различной техники, всевозможные банки-склянки, доски, коробки и палки — ассортимент обширен». Кто должен был со злом бороться — сам примкнул к нему.