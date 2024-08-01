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Тополиный пух

Тополиный пух

Премьера:
01.08.2024
 
Режиссер:
Артем Лемперт
  
Актеры:
Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Главный герой — одинокий неудачник Саша (Антон Лапенко) — работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, морально сдается… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены. Конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку (Аглая Тарасова), у него вновь просыпается вкус к жизни и героям придется пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное…

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