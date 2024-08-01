Тополиный пух
Премьера:
01.08.2024
Режиссер:
Артем Лемперт
Актеры:
Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
16+
Главный герой — одинокий неудачник Саша (Антон Лапенко) — работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, морально сдается… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены. Конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку (Аглая Тарасова), у него вновь просыпается вкус к жизни и героям придется пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное…
Сегодня
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:20
|Люксор Тула
|
16:20
|Люксор Тула
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:20
|Люксор Тула
|
20:20
|Люксор Тула
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
3 августа, суббота
|
13:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
4 августа, воскресенье
|
13:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
5 августа, понедельник
|
13:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
6 августа, вторник
|
13:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
7 августа, среда
|
13:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:25
16:55
20:30
3 августа, суббота
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:25
16:55
20:30
4 августа, воскресенье
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:25
16:55
20:30
5 августа, понедельник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:25
16:55
20:30
6 августа, вторник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:25
16:55
20:30
7 августа, среда
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:25
16:55
20:30
8 - 15 августа
16 мая - 3 августа
18 июля - 1 августа
27 декабря - 1 августа 2023
1 августа, четверг 00:00
6 июля - 7 августа