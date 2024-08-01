Премьера: 01.08.2024

Режиссер: Гильермо Карбонель, Бен Дека, Жюльен Дека, Эрве Фрейбургер, Лора Кулик, Филипе Мело, Лусиано Монтес де Ока

Актеры: Мило Вебб, Агустин Ольчезе, Бруно Джакоббе, Бренда Бонотто, Дан Броншинсон, Аден Нокич, Сара Нокич, Лорен Финли, Грег Льюси, Уилльям Фредерик Найт, Джуди Степанян

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 18+

Маленького мальчика по ночам мучают кошмары. Он уверен, что в их доме прячется нечто жуткое. Но его отец не верит в реальность страшных монстров и пытается научить сына преодолевать свои страхи. Тьма сгущается, и мальчику все-таки придется сразиться с жутью, поселившейся в их доме.