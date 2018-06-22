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Спектакль-читка «Девять писем»

Спектакль-читка «Девять писем»

В кластере «Октава» состоится спектакль «Девять писем» при участии Алисы Гребенщиковой и Павла Артемьева. Спектакль пройдет при поддержке дома-музея Марины Цветаевой.

«Девять писем» представляет собой размышление о становлении Марины Цветаевой, как мастера эпистолярного жанра, чьи переписки с Борисом Пастернаком и Райнером Мария Рильке вошли в золотой фонд мировой литературы. В основу новеллы (или «рассказа в письмах», по словам дочери Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, Ариадны Эфрон) «Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым — полученным» легла непродолжительная переписка Марины Цветаевой лета 1922 года с Абрамом Вишняком, редактором и управляющим делами небольшого книгоиздательства «Геликон», которое образовалось в 1918 году в Москве, а в сентябре 1921 года возобновило свою деятельность в Берлине.

Роли в спектакле исполняют: Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев. Художник: Василина Харламова. Спектакль-читка Алисы Гребенщиковой и Павла Артемьева впервые прошел в рамках Ночи Музеев в Москве в 2016 году в Доме-музее Марины Цветаевой. С тех пор постановка неоднократно повторялась по просьбам зрителей.

Вход свободный по предварительной регистрации

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
28 июня 2018, четверг
19:00
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