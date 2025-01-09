Охота на воров-2: Пантера
Премьера:
09.01.2025
Режиссер:
Кристиан Гьюдгэст
Актеры:
Джерард Батлер, Джордан Бриджес, Эвин Ахмад, О'Ши Джексон-мл., Майкл Биспинг, Свен Теммел, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Велибор Топиц, Ясен Затес Атур, Дино Келли, Рико Верхувен, Кристиан Солимено, Бирол Таркан Йылдыз, Назмие Орал, Боб Дженнингс, Антонио Бусторфф
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
130 минут
Возрастные ограничения:
18+
Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров драгоценностей и связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.
Сегодня
Завтра
11 января, суббота
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 января, воскресенье
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Алмаз Синема
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, понедельник
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
14 января, вторник
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
15 января, среда
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:50
23:15
|Люксор Тула
|
13:10
13:20
19:00
19:20
21:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
17:15
22:10
23:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:50
23:15
|Люксор Тула
|
13:20
19:00
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
17:15
22:10
23:00
00:50
11 января, суббота
|Алмаз Синема
|
20:50
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
17:15
22:10
23:00
00:50
12 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:50
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
22:00
23:00
00:50
13 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:50
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
17:15
22:10
23:00
14 января, вторник
|Алмаз Синема
|
20:50
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
17:15
22:10
23:00
15 января, среда
|Алмаз Синема
|
20:50
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
17:15
22:10
23:00
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