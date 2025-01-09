Охота на воров-2: Пантера

Премьера: 09.01.2025

Режиссер: Кристиан Гьюдгэст

Актеры: Джерард Батлер, Джордан Бриджес, Эвин Ахмад, О'Ши Джексон-мл., Майкл Биспинг, Свен Теммел, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Велибор Топиц, Ясен Затес Атур, Дино Келли, Рико Верхувен, Кристиан Солимено, Бирол Таркан Йылдыз, Назмие Орал, Боб Дженнингс, Антонио Бусторфф

Жанр: Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 130 минут

Возрастные ограничения: 18+

Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров драгоценностей и связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.