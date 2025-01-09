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Охота на воров-2: Пантера

Охота на воров-2: Пантера

Премьера:
09.01.2025
 
Режиссер:
Кристиан Гьюдгэст
  
Актеры:
Джерард Батлер, Джордан Бриджес, Эвин Ахмад, О'Ши Джексон-мл., Майкл Биспинг, Свен Теммел, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Велибор Топиц, Ясен Затес Атур, Дино Келли, Рико Верхувен, Кристиан Солимено, Бирол Таркан Йылдыз, Назмие Орал, Боб Дженнингс, Антонио Бусторфф
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
130 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров драгоценностей и связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.

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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
20:50
Алмаз Синема
21:40
Люксор Тула
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 января, суббота
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 января, воскресенье
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