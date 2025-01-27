Выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами: что изменилось в 2025 году?

Отделение Соцфонда России по Тульской области часть компенсаций по уходу за людьми, нуждающимися в постороннем присмотре, предоставляет по-новому.

Изменения коснулись выплат, которые ведомство оформляет неработающим жителям региона в связи с уходом за людьми старше 80 лет и людьми с инвалидностью.

Подробнее о нововведениях рассказал управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.



Андрей Филиппов

— С 2025 года изменены правила предоставления выплат по уходу за гражданами старше 80 лет и людьми с I группой инвалидности. В чем суть нововведений для пенсионеров?

С 1 января 2025 года Отделение СФР по Тульской области проактивно установило надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы.

Ранее неработающие трудоспособные жители региона могли оформить компенсационную выплату по уходу за этими категориями граждан. При этом деньги начислялись вместе с пенсией человека, получавшего уход. Размер пособия составлял 1200 руб.

С 2025 года выплата трансформирована в надбавку на уход к пенсии. То есть теперь сумма 1200 рублей входит в состав пенсии и является частью фиксированной выплаты к страховой пенсии или к пенсии по старости. Поэтому обращаем внимание: установленная надбавка за уход не отображается отдельной строкой в поручении на доставку пенсии.

Прибавка назначается пенсионеру автоматически и не зависит от того, кто осуществляет уход за пожилым человеком или инвалидом.

— Будет ли увеличиваться размер надбавки к пенсии?

— Да, включение суммы в состав пенсии позволит решить задачу по повышению размера выплаты. Установленная надбавка будет ежегодно индексироваться одновременно с пенсионными выплатами.

Что изменилось для граждан, ухаживающих за пожилыми людьми? Ранее период ухода засчитывался в их страховой стаж. А теперь?

Период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будет учитываться в страховой стаж трудоспособным гражданам.

Как и ранее, ухаживающему гражданину полагается 1,8 пенсионного коэффициента и 1 год стажа за полный год ухода. Изменился только порядок учета стажа — теперь он стал заявительным.

Это значит, что если период ухода начнется после 1 января 2025 года, то для его внесения на индивидуальный лицевой счет трудоспособному гражданину нужно подать соответствующее заявление в Отделение СФР по Тульской области.

— Как и когда можно написать такое заявление?

— Для подачи заявления об учете периода ухода за пожилым человеком или инвалидом I группы нужно обратиться в клиентскую службу регионального Отделения СФР по месту жительства лица, за которым осуществлялся уход.

Сделать это можно:

По завершении ухода, например если ухаживающий трудоспособный гражданин вышел на работу или на пенсию. По прошествии одного или нескольких лет ухода. Например, если уход начался в феврале 2025 года, то подтвердить его можно в марте 2026 года.

Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Такое подтверждение должно содержать информацию о том, что за человеком действительно осуществлялся уход, и о его периодах.

— Как быть, если подтверждение невозможно получить из-за состояния здоровья пожилого человека?

— В случаях когда получить письменное подтверждение не представляется возможным, например по причине смерти или состояния здоровья человека, соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи.

Также факт осуществления ухода может быть подтвержден актом обследования, проведенного специалистами территориального органа ОСФР.

— Будут ли учтены периоды ухода, имевшие место до внесения изменений?

— Периоды ухода за гражданами старше 80 лет или имеющими инвалидность I группы, за которые в 2024 году производилась трудоспособным лицам компенсационная выплата, автоматически будут учтены на индивидуальных лицевых счетах ухаживающих граждан. Обращаться в Отделение СФР не потребуется.

— Изменились ли правила назначения выплат по уходу за детьми с инвалидностью?

— С этого года расширен круг получателей ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы в размере 10 тысяч рублей. Ранее ее в таком размере получали только родители и опекуны, а также попечители и усыновители. Выплата остальным ухаживающим составляла 1200 рублей.

Жителей области, которым ранее была назначена ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами в размере 1200 рублей, уже оповестили об изменениях и необходимости подачи заявления.

Также в проактивном формате от них приняли обязательство по осуществлению ухода. Теперь это одно из условий предоставления выплаты.

Гражданам, подавшим заявление после 31 января 2025 года, выплата будет установлена с месяца, в котором они обратятся за ее назначением.

Обращаем внимание: родителям и опекунам ранее установленные выплаты продолжают предоставляться в прежнем порядке.

— Планируется ли индексация этой выплаты?

— Выплаты по уходу за детьми-инвалидами (инвалидами с детства I группы), предоставляемые родителям или другим лицам, теперь будут ежегодно индексироваться. Первое повышение пройдет уже 1 февраля. Выплаты будут увеличены с учетом инфляции по итогам прошлого года.

— Куда обращаться тулякам за дополнительной консультацией?

— Специалисты Отделения СФР по Тульской области всегда готовы проконсультировать жителей региона по номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01. Звонок со стационарных и мобильных телефонов бесплатный.