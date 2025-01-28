28 января: студент Снежок и домашний термоядерный реактор

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

И снова сыро. Сегодня в Туле ожидается дождь, а температура воздуха составит рекордные + 5 градусов.

Снежок, лабрадор-поводырь, стал настоящей звездой Самарского государственного института культуры. С 2022 года он сопровождает своих хозяев, супругов Валентина Бычкова и Анну Казаеву, которые учатся по направлению эстрадно-джазового искусства. Этот пушистый студент не только помогает своим слабовидящим владельцам ориентироваться в пространстве, но и активно участвует в учебном процессе.

Снежок быстро завоевал симпатии студентов и преподавателей. На занятиях по хоровому пению он с удовольствием подпевает своим хозяевам, создавая атмосферу дружелюбия и поддержки. А вот на философии он предпочитает расслабляться, тихо храпя под партой.

Лабрадор стал неотъемлемой частью студенческой жизни, символизируя верность, дружбу и поддержку. Его присутствие вдохновляет не только Валентина и Анну, но и всех, кто их окружает, показывая, что даже в учебе можно находить радость и уют в компании верного друга.

Сегодня слушаем Hurts - Wonderful Life.

В мире технологий и науки иногда происходят удивительные вещи. Пользователь под ником HudZah построил термоядерный реактор на своей кухне всего за $100. Его проект, начавшийся с идеи, быстро превратился в реальность благодаря находчивости и доступным ресурсам.

HudZah заказал необходимые запчасти через интернет, используя платформу eBay, а также адаптировал детали от своего старого автомобиля. С помощью пошаговых инструкций, предоставленных искусственным интеллектом Claude, он смог собрать демонстрационную модель, которая впоследствии превратилась в действующий реактор.

Работа над проектом не обошлась без поддержки нейросети и дальше. HudZah активно использовал Claude для отладки программного обеспечения, что позволило ему оптимизировать работу устройства и добиться стабильной управляемой термоядерной реакции.

Этот необычный эксперимент поднимает важные вопросы о безопасности и этике использования таких технологий в домашних условиях. Тем не менее, HudZah стал примером того, как современные технологии и доступ к информации могут вдохновлять людей на создание инновационных проектов, даже в самых неожиданных местах, таких как кухня.

В этой фотоподборке мы представляем пейзажи различных городов, каждый из которых рассказывает свою историю. От величественных небоскребов мегаполисов до уютных улочек старинных городов — каждый кадр отражает характер и атмосферу места.

Несмотря на разнообразие архитектуры, культуры и природных ландшафтов, все эти города объединяет одно: стремление человека создать пространство, в котором он может жить, работать и вдохновляться. Мы видим, как природа и городская жизнь переплетаются, создавая гармоничные композиции — от зеленых парков в центре шумных улиц до живописных набережных, где вода отражает огни вечернего города.

Вдохновляющего настроения!