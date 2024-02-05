Счастливые дни
8 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
8 февраля 2024, четверг
19:00
4 мая - 17 февраля 2023
27 января - 13 февраля
3 - 14 февраля
8 - 13 февраля
18 января - 15 февраля
19 августа - 13 февраля 2023