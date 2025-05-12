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Тулякам вовремя не доставили пенсии, они штурмуют Главпочтамт
Фото Дмитрия Дзюбина

Тулякам вовремя не доставили пенсии, они штурмуют Главпочтамт

«Должны были 5 мая, но денег нет». Что случилось – разбирался Myslo.

12 мая редакцию Myslo буквально атаковали звонками возмущенные пенсионеры и их родственники: пенсии не принесли.

Обычно в канун майских праздников график выплаты пенсий жителям Тульской области меняется — люди получают деньги заранее. Маломобильным пенсионерам их приносят домой почтальоны. 

— Должен был получить пенсию 5 мая, но сегодня 12-е число, а денег так и нет, — пожаловался Александр Гришаев.

— В апреле почтальон, которая приносит пенсию бабушке, рассказала, что с мая эту услугу будет оказывать только Главпочтамт, а не почтовые отделения, — рассказала Марина Колесова. — У нее срок получения пенсии 5 мая, но так до сих пор никто ничего не принес. 

— 5 мая — срок получения пенсии на дому, но пенсию так никто и не принес, — пишет тулячка в соцсетях. — Бабушке 94 года, ветеран ВОВ, карту оформить не можем, так как она не выходит из дома. Дозвониться никуда нереально, в пенсионном говорят, что они ничего не знают. И моя бабушка такая не одна.

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— Люди штурмуют Главпочтамт, — рассказала тулячка Елена Блинцова. — Ведь с 1 мая почтальонам запрещено приносить на дом пенсии, теперь этим занимаются курьеры Главпочтамта. По всей видимости, учреждение оказалось не готово и не справилось. Туляки обрывают телефоны горячей линии Почты России, но никакой информации им там не дают. При этом официально людей никто не предупредил: родственники маломобильных пенсионеров обычно отпрашиваются с работы в назначенный день, чтобы встретить почтальона, так как пожилые и дверь-то не могут открыть. В итоге пропал рабочий день, денег до сих пор нет. По долгу службы я общаюсь с пенсионерами, так вот:

из 40 опрошенных мной людей пенсии получили только двое. Представьте масштаб проблемы!

Myslo обратился за комментарием в Соцфонд, где рассказали, что денежные средства для пенсий были перечислены в полном объеме и в срок. 

На Главпочтамте туляки стоят в очереди, которая всё увеличивается. «Стоим час уже, и никак», — говорят пенсионеры.

Выходит, проблема в доставке? На сайте Почты никаких объявлений об изменении порядка работы мы не нашли.

Редакция обратилась за комментарием в Почту России.

 

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