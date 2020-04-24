Онлайн-занятие по йоге на на «Октаве»
25 апреля руководитель студии «Пространство йоги» Юлия Никифорова проведет на «Октаве» пятое утреннее онлайн-занятие по йоге. На тренировке Юлия и занимающиеся проработают утренний комплекс Сурья Намаскар, это сбалансированный комплекс асан. На занятии внимание будет сконцентрировано на грамотном «входе» в асану, и, соответственно, «выходе» из нее с применением ПЙД (полное йоговское дыхание).
Регулярное выполнение этого комплекса позволяет поддержать физическое здоровье, равномерно проработать переднюю и заднюю поверхности тела, включая все группы мышц, и наполниться силами на весь день.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 апреля 2020, суббота
10:00
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽