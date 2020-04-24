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Онлайн-занятие по йоге на на «Октаве»

Онлайн-занятие по йоге на на «Октаве»

25 апреля руководитель студии «Пространство йоги» Юлия Никифорова проведет на «Октаве» пятое утреннее онлайн-занятие по йоге. На тренировке Юлия и занимающиеся проработают утренний комплекс Сурья Намаскар, это сбалансированный комплекс асан. На занятии внимание будет сконцентрировано на грамотном «входе» в асану, и, соответственно, «выходе» из нее с применением ПЙД (полное йоговское дыхание).

Регулярное выполнение этого комплекса позволяет поддержать физическое здоровье, равномерно проработать переднюю и заднюю поверхности тела, включая все группы мышц, и наполниться силами на весь день.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 апреля 2020, суббота
10:00
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Касса
Дора
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12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Ольга Арефьева
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28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пассажиры
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15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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