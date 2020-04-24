Онлайн-занятие по йоге на на «Октаве»

25 апреля руководитель студии «Пространство йоги» Юлия Никифорова проведет на «Октаве» пятое утреннее онлайн-занятие по йоге. На тренировке Юлия и занимающиеся проработают утренний комплекс Сурья Намаскар, это сбалансированный комплекс асан. На занятии внимание будет сконцентрировано на грамотном «входе» в асану, и, соответственно, «выходе» из нее с применением ПЙД (полное йоговское дыхание).

Регулярное выполнение этого комплекса позволяет поддержать физическое здоровье, равномерно проработать переднюю и заднюю поверхности тела, включая все группы мышц, и наполниться силами на весь день.