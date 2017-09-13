Кросс нации-2017
Эти соревнования являются Всероссийскими и проводятся уже в 14-й раз в нашем регионе.
Принять участие в забегах может любой желающий. Для этого необходимо всего лишь зарегистрироваться в судейской коллегии до начала старта.
В этом году соревнования пройдут 16 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Петра Петровича Белоусова и будут приурочены ко Всероссийскому Дню бега.
Время первых стартов в 11.00.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
16 сентября 2017, суббота
11:00