Кросс нации-2017

Эти соревнования являются Всероссийскими и проводятся уже в 14-й раз в нашем регионе.

Принять участие в забегах может любой желающий. Для этого необходимо всего лишь зарегистрироваться в судейской коллегии до начала старта.

В этом году соревнования пройдут 16 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Петра Петровича Белоусова и будут приурочены ко Всероссийскому Дню бега.

Время первых стартов в 11.00.