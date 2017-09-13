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Кросс нации-2017

Кросс нации-2017

Эти соревнования являются Всероссийскими и проводятся уже в 14-й раз в нашем регионе. 

Принять участие в забегах может любой желающий. Для этого необходимо всего лишь зарегистрироваться в судейской коллегии до начала старта.

 

В этом году соревнования пройдут 16 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Петра Петровича Белоусова и будут приурочены ко Всероссийскому Дню бега.
Время первых стартов в 11.00.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
16 сентября 2017, суббота
11:00
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