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Арсенал-Динамо

Арсенал-Динамо

Матч 10-го тура Премьер-лиги.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
15 сентября 2017, пятница
19:30
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