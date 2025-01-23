Что случилось осенью

Премьера: 23.01.2025

Режиссер: Франсуа Озон

Актеры: Жозиана Баласко, Элен Венсан, Людивин Санье, Венсан Коломб, Софи Гиймен, Пьер Лоттен, Мари-Лоранс Тарта

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды в нетерпеливом ожидании гостей она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему.