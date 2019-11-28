Завершение работы киношколы и финальный показ

30 ноября в большом зале кластера «Октава» состоится церемония закрытия проекта киношколы «Ру-Кино». В этот день участники покажут свои работы, снятые во время обучения, а профессиональное жюри будет их оценивать. Каждая команда представит свой фильм, расскажет о съемочном процессе и новом полученном опыте, а также ответит на вопросы зрителей. Лучшие картины войдут в программу кинофестиваля «ЗА!».

Весь октябрь опытные режиссеры, сценаристы, продюсеры и звукорежиссеры делились на «Октаве» с учениками школы «Ру-кино» своим опытом и знаниями. Гости кластера узнали, как продюсировать видеоконтент, а также как работать со звуком, постановкой кадра и сценарием. А в ноябре ученики занимались практикой, снимали свои картины.

Вход по предварительной регистрации.