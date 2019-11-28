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Завершение работы киношколы и финальный показ

Завершение работы киношколы и финальный показ

30 ноября в большом зале кластера «Октава» состоится церемония закрытия проекта киношколы «Ру-Кино». В этот день участники покажут свои работы, снятые во время обучения, а профессиональное жюри будет их оценивать. Каждая команда представит свой фильм, расскажет о съемочном процессе и новом полученном опыте, а также ответит на вопросы зрителей. Лучшие картины войдут в программу кинофестиваля «ЗА!».

Весь октябрь опытные режиссеры, сценаристы, продюсеры и звукорежиссеры делились на «Октаве» с учениками школы «Ру-кино» своим опытом и знаниями. Гости кластера узнали, как продюсировать видеоконтент, а также как работать со звуком, постановкой кадра и сценарием. А в ноябре ученики занимались практикой, снимали свои картины.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
30 ноября 2019, суббота
15:00
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Касса
Жека (Евгений Григорьев)
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3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Открытие нового клубного пространства
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7 декабря, суббота 23:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Как стать художником
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15 декабря, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Gayazov$ Brother$
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7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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