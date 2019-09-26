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Туляков приглашают в бесплатную киношколу

Туляков приглашают в бесплатную киношколу

Участников нового проекта во время обучения ждут лекции по сценарному мастерству, режиссуре, монтажу, операторской работе и многое другое.

При поддержке Кинокомиссии Тульской области в творческом кластере «Октава» по воскресеньям с 6 октября по 17 ноября с 11.00 до 16.00 будут проходить занятия, на которых всем желающим расскажут азы кинопроизводства.

Участникам обучения также представится возможность применить полученные знания на практике — желающие могут в процессе обучения создать короткометражный фильм. Лучшие ролики, созданные в рамках обучающего проекта, попадут на международный кинофестиваль «ЗА» в специальную номинацию.

Возраст участников — от 14 лет.

Во время обучения учеников киношколы ждут лекции по сценарному мастерству, режиссуре, монтажу, операторской работе. Помимо этого во время проекта планируются творческие встречи с известными деятелями российского кино.

Инициатор проекта — киношкола «Ру-кино» (г. Челябинск).

Свою заявку на участие вы можете оставить в группе организаторов ВКонтакте или на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:49 +3
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