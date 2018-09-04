Юбилей со дня рождения Л.Н. Толстого - 190 лет

9 сентября 2018 года исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Его личность поистине многогранна: мы знаем не только Толстого-писателя, но и педагога, публициста, философа, общественного деятеля, защитника окружающей среды. К его юбилею музей-усадьба «Ясная Поляна» подготовил целый ряд разноплановых мероприятий, которые состоятся на различных площадках.

По традиции, вход на территорию музея 9 сентября будет свободным.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

11:00, площадка перед Домом Л.Н. Толстого.

Слово о Толстом - Владимир Ермаков, Андрей Рубанов, Catherine Brown.

Традиционный формат «Слова о Толстом» дает возможность современным писателям произнести слова, которые им важно сказать в день рождения Толстого, находясь у его дома.

В этом году мы услышим писателя и кинодраматурга, лауреата премии «Ясная Поляна» Андрея Рубанова, поэта, постоянного участника Писательских встреч Владимира Ермакова и британского филолога Catherine Brown.

11:00, 14:00, 17:00,

территория музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир».

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» создан режиссером Евгением Маленчевым, драматургом Юлией Поспеловой, художником Анастасией Бугаевой и композитором Григорием Полухутенко.

Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте использованы фрагменты романа «Война и мир». Аудиоспектакль дает возможность остаться наедине с текстами Толстого, по новому увидеть усадьбу и понять что-то о себе и жизни вокруг.

Неожиданный формат проекта – прогулка в наушниках – позволит каждому получить свой собственный уникальный чувственный и эмоциональный опыт, а живое пространство усадьбы, внутри которого развернется действие, поможет максимально погрузиться в историю сложных человеческих взаимоотношений.

Вход по билетам. Стоимость билетов – 500 рублей.

12:00

Возложение цветов на могилу Л. Н. Толстого.

12:00–14:00

10-минутные бесплатные экскурсии по Дому Л.Н. Толстого

и Флигелю Кузминских

14:15 – 16:00, Дом культуры «Ясная Поляна».

Евгений Водолазкин. Неавстралийская музыка.

Евгений Водолазкин читает фрагменты нового романа «Брисбен». Участвует Михаил Радюкевич (гитара).

Главный герой романа ищет новый смысл жизни. Он гитарист-виртуоз, и потому «Брисбен»– это в каком-то смысле музыкальный роман. Автор прочтет его отдельные главы, не пытаясь вытянуть их в сюжетную линию. Это будет неторопливый диалог между словом и музыкой.Ожидается, что роман будет опубликован в октябре 2018 года.

Вход - свободный по регистрации.

15:00, Культурный центр «Типография».

Сергей Серебряный - «Письмо либералам» (1896) Л. Н. Толстого: судьба текста в Индии и в России.

31 августа 1896 года Толстой написал письмо Александре Михайловне Калмыковой. В 1897 году В.Г. Чертков издал этот текст в Лондоне отдельной брошюрой под названием «Письмо к либералам». По-видимому, вскоре появился и перевод на английский язык. В 1919 году Мохандас Ганди включил «Письмо к русским либералам» в список рекомендованного чтения для своих последователей.

В России этот текст Толстого был до поры до времени мало кому известен. Впервые на родине писателя он был опубликован лишь в 1954 году, в 69-м томе юбилейного 90-томника среди прочих личных писем Толстого. Но это письмо – одно из наиболее ярких высказываний Толстого об отношениях человека и государства.

Сергей Серебряный, доктор философских наук, директор Института высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского расскажет, как могли восприниматься взгляды Толстого в российских условиях и как это письмо приняли Ганди и его последователи в Индии начала XX века.

Вход - свободный по регистрации.

16:00, Творческо-индустриальный кластер «Октава».

Павел Басинский. Толстой и женский вопрос.

Лев Толстой не только создал два всемирно известных «семейных» романа, «Война и мир» и «Анна Каренина», но и породил собственную, невероятно интригующую и драматичную семейную историю. Его взгляд на женщин отличался экстравагантностью, он отрицал «женский вопрос», но при этом глубоко интересовался ролью женщины в жизни общества. Его «Крейцерова соната» перевернула сознание многих молодых людей и создала моду на отказ от браков. Его понимание роли женщины до сих пор загадка, которая требует исследования.

Вход - свободный по регистрации.

16:15 – 17:00, Дом культуры «Ясная Поляна»

Гузель Яхина. Презентация романа «Дети мои».

Вопросы задает Алексей Варламов.

«Дети мои» – новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

«Дети мои» –жизнеописание Якоба Ивановича Баха, неприметного и скромного школьного учителя из поволжской немецкой колонии. Накануне революции с Якобом Ивановичем, уверившимся уже, что жизнь его навечно останется жизнью архетипического «маленького человека»,происходит важное событие: он без памяти влюбляется в юную Клару – дочку богатого хуторянина с противоположного берега Волги. Вопреки воле отца, желавшего увезти дочь в Германию, девушка сбегает с учителем, а после, отвергнутые прочими колонистами, влюбленные уединяются на зачарованном хуторе – как выясняется, навсегда.

Вход - свободный по регистрации.

9 сентября 18:00, Библиотека ТГПУ, 4-й корпус.

При поддержке Форума славянских культур.

Владо Жабот (Словения).

Большую часть современной переводной литературы занимают англоязычные авторы, и порой мы не замечаем выдающуюся литературу из других стран. Форум славянских культур уже много лет помогает читателям узнавать литературу на славянских языках.

Владо Жабот – словенский писатель и журналист. Автор семи романов и множества сборников рассказов для детей и взрослых. Литературные критики считают его одним из наиболее значимых современных словенских авторов. В период с 2003 по 2007 год Владо Жабот являлся президентом Ассоциации словенских писателей.

Его самая популярная книга «Волчьи ночи» в 1997 году была признана лучшим романом Словении. Она была переведена и издана на русском языке в серии «Словенский глагол» в 2014 году.

Вход - свободный по регистрации.

18:00, Концертный зал Тульской областной филармонии

им. И.А. Михайловского

Сольный концерт народного артиста России Николая Луганского.

В программе концерта – музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни Л. Н. Толстого. Концерт ведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.

В Ясной Поляне всегда с особой любовью и трепетом относились к музыке. Волконские и Толстые прекрасно музицировали, а частыми гостями усадьбы были знаменитые музыканты и композиторы. Секретарь писателя Валентин Булгаков вспоминал, как в последний год жизни Лев Николаевич сказал: «Люблю музыку больше всех других искусств, мне всего тяжелее было бы расстаться с ней, с теми чувствами, которые она во мне вызывает».

Вход по билетам. Стоимость билетов – 500-1200 рублей.

Электронные билеты.