афиша
афиша
Регистрация
Юбилей музея оружия - 145 лет

Юбилей музея оружия - 145 лет

30 августа в Музее Оружия состоятся торжественные мероприятия мероприятия, посвященные 145-летию музея. Праздник пройдет на территории нового здания-шлем в зале Славы российского оружия.

В программе:

  • открытие выставки «Тульский государственный музей оружия: от прошлого — к будущему»
  • праздничная концертно-театрализованная программа Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского.

Вход свободный.

 

Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев
России. Его история неразрывно связана с Тульским оружейным заводом.
Старинное ручное оружие на этом предприятии стали собирать в первой
четверти XVIII в.

Музей был открыт 30 августа 1873 г. в одной из комнат правления
завода, предназначенной одновременно для хранения и экспонирования
предметов. В 17 витринах и на щитах в хронологическом порядке были
размещены 156 образцов штатного огнестрельного и холодного оружия.

В августе 1996 г. музей вывели из состава Тульского оружейного
завода, и он получил статус федерального учреждения. Одновременно с этим для дальнейшего развития музея было принято решение о строительстве для нового здания, начавшееся в 2000 г.
Новое шестиэтажное здание музея, выполненное в форме шлема
древнерусского воина, введено в действие в марте 2012 г. Авторами этого
оригинального проекта стали тульские архитекторы Л. Н. Бедрина, В. В. Жежома и П. А. Шатохин.

В 2019 году с целью перспективного развития музея планируется
открытие Музейно-выставочного и интерактивного культурно-
образовательного центра «Тула мастеровая» в здании по улице Металлистов
в новом музейном квартале Тулы.

 

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
30 августа 2018, четверг
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.