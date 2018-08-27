Юбилей музея оружия - 145 лет
30 августа в Музее Оружия состоятся торжественные мероприятия мероприятия, посвященные 145-летию музея. Праздник пройдет на территории нового здания-шлем в зале Славы российского оружия.
В программе:
- открытие выставки «Тульский государственный музей оружия: от прошлого — к будущему»
-
праздничная концертно-театрализованная программа Тульской областной филармонии им.
И. А. Михайловского.
Вход свободный.
Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев
России. Его история неразрывно связана с Тульским оружейным заводом.
Старинное ручное оружие на этом предприятии стали собирать в первой
четверти XVIII в.
Музей был открыт 30 августа 1873 г. в одной из комнат правления
завода, предназначенной одновременно для хранения и экспонирования
предметов. В 17 витринах и на щитах в хронологическом порядке были
размещены 156 образцов штатного огнестрельного и холодного оружия.
В августе 1996 г. музей вывели из состава Тульского оружейного
завода, и он получил статус федерального учреждения. Одновременно с этим для дальнейшего развития музея было принято решение о строительстве для нового здания, начавшееся в 2000 г.
Новое шестиэтажное здание музея, выполненное в форме шлема
древнерусского воина, введено в действие в марте 2012 г. Авторами этого
оригинального проекта стали тульские архитекторы
В 2019 году с целью перспективного развития музея планируется
открытие Музейно-выставочного и интерактивного культурно-
образовательного центра «Тула мастеровая» в здании по улице Металлистов
в новом музейном квартале Тулы.