Юбилей музея оружия - 145 лет

30 августа в Музее Оружия состоятся торжественные мероприятия мероприятия, посвященные 145-летию музея. Праздник пройдет на территории нового здания-шлем в зале Славы российского оружия.

В программе:

открытие выставки «Тульский государственный музей оружия: от прошлого — к будущему»

праздничная концертно-театрализованная программа Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского .

Вход свободный.

Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев

России. Его история неразрывно связана с Тульским оружейным заводом.

Старинное ручное оружие на этом предприятии стали собирать в первой

четверти XVIII в.

Музей был открыт 30 августа 1873 г. в одной из комнат правления

завода, предназначенной одновременно для хранения и экспонирования

предметов. В 17 витринах и на щитах в хронологическом порядке были

размещены 156 образцов штатного огнестрельного и холодного оружия.

В августе 1996 г. музей вывели из состава Тульского оружейного

завода, и он получил статус федерального учреждения. Одновременно с этим для дальнейшего развития музея было принято решение о строительстве для нового здания, начавшееся в 2000 г.

Новое шестиэтажное здание музея, выполненное в форме шлема

древнерусского воина, введено в действие в марте 2012 г. Авторами этого

оригинального проекта стали тульские архитекторы Л. Н. Бедрина , В. В. Жежома и П. А. Шатохин .

В 2019 году с целью перспективного развития музея планируется

открытие Музейно-выставочного и интерактивного культурно-

образовательного центра «Тула мастеровая» в здании по улице Металлистов

в новом музейном квартале Тулы.