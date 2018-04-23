Ветра Надежд -2018
Международный фестиваль-конкурс дарований и талантов «Ветра Надежд — 2018», который будет проходить в городе Тула 28−29 апреля 2018 года.
Направления конкурса: «Хореографическое искусство» и «Вокальная музыка». Принят участие в конкурсе могут дети, подростки, молодые и взрослые исполнители — солисты; самодеятельные и профессиональные коллективы, ансамбли учреждений культуры и образования, танцевальные коллективы (ГДК, СДК, РДК, ДК, ДМШ, ДШИ, ЦВР, ДДХТ, ЦДОД
Фестиваль-конкурс проходит при поддержке:
-Мирового Альянса в области искусства и танца
-Международной организации ОЛИМПИАД, КОНГРЕСОВ, ЛИГ И ФЕСТИВАЛЕЙ области искусства и танца
-Общероссийской федерации искусств отделение ЮФО
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
28 апреля 2018, суббота
10:00
29 апреля 2018, воскресенье
10:00