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Ветра Надежд -2018

Ветра Надежд -2018

Международный фестиваль-конкурс дарований и талантов «Ветра Надежд — 2018», который будет проходить в городе Тула 28−29 апреля 2018 года.

Направления конкурса: «Хореографическое искусство» и «Вокальная музыка». Принят участие в конкурсе могут дети, подростки, молодые и взрослые исполнители — солисты; самодеятельные и профессиональные коллективы, ансамбли учреждений культуры и образования, танцевальные коллективы (ГДК, СДК, РДК, ДК, ДМШ, ДШИ, ЦВР, ДДХТ, ЦДОД и т. д.)

Фестиваль-конкурс проходит при поддержке:
-Мирового Альянса в области искусства и танца
-Международной организации ОЛИМПИАД, КОНГРЕСОВ, ЛИГ И ФЕСТИВАЛЕЙ области искусства и танца
-Общероссийской федерации искусств отделение ЮФО

Вход свободный.

 

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
28 апреля 2018, суббота
10:00
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29 апреля 2018, воскресенье
10:00
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