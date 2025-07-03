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Повелительница города сказок

Повелительница города сказок

Премьера:
03.07.2025
 
Режиссер:
Давид Бисбано
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фантастика
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.

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