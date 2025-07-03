Повелительница города сказок

Премьера: 03.07.2025

Режиссер: Давид Бисбано

Жанр: Анимационный, Приключение, Фантастика

Продолжительноcть: 106 минут

Возрастные ограничения: 6+

Юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.