Повелительница города сказок
Премьера:
03.07.2025
Режиссер:
Давид Бисбано
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фантастика
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
6+
Юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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