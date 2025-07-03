Синистер. Семейное проклятие
Премьера:
03.07.2025
Режиссер:
Колм МакКарти
Актеры:
Сэм Клафлин, Антония Томас, Кэрелл Винсент Роден, Уилл Дэвис, Адель Леонс, Уилльям Хоуп, Стивен Кри, Розали Крейг, Питер МакДональд, Генри Петтигрю, Фрэнки Корио, Нил Линпоу, Шэрон Ди Кларк, Росс Грин
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Все детство Патрик провел в страхе, который не мог ни понять, ни объяснить. Теперь он вырос, но ужас из прошлого снова его настиг: нечто неподвластное объяснению ведет охоту не за ним, а за его сыном. Пришло время навсегда избавиться от страха и взглянуть в глаза монстру, который не знает пощады.
Сегодня
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21:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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21:30
|Люксор Тула
5 июля, суббота
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21:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
6 июля, воскресенье
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21:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
7 июля, понедельник
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21:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
8 июля, вторник
|
21:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
9 июля, среда
|
21:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Сегодня
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:05
|Люксор Тула
|
21:30
5 июля, суббота
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:05
6 июля, воскресенье
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:05
7 июля, понедельник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:05
8 июля, вторник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:05
9 июля, среда
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:05
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