Творческая встреча с Евгением Стрелковым
В Доме Белявского (ТИАМ) состоится творческая встреча с художником, дизайнером, режиссером анимации, музейным проектировщиком и поэтом Евгением Стрелковым. Это он является автором трехслойной выставки «Лоции».
В программе чтение стихов из книги «Лоции» (2018), а также новых стихов, некоторые из которых сюжетно связаны с тульскими культурными героями (Алексей Хомяков, Андрей Болотов)
Тема взаимовлияния гуманитарного и естественно-научного знания — одна из магистральных для Евгения Стрелкова, и не только в стихах, но и в книгах художника. Несколько таких новых книг художника (в формате графического альманаха «Ч/Б») также будут представлены и прокомментированы автором.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
13 февраля 2020, четверг
19:00
13 февраля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
28 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽