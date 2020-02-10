Творческая встреча с Евгением Стрелковым

В Доме Белявского (ТИАМ) состоится творческая встреча с художником, дизайнером, режиссером анимации, музейным проектировщиком и поэтом Евгением Стрелковым. Это он является автором трехслойной выставки «Лоции».

В программе чтение стихов из книги «Лоции» (2018), а также новых стихов, некоторые из которых сюжетно связаны с тульскими культурными героями (Алексей Хомяков, Андрей Болотов)



Тема взаимовлияния гуманитарного и естественно-научного знания — одна из магистральных для Евгения Стрелкова, и не только в стихах, но и в книгах художника. Несколько таких новых книг художника (в формате графического альманаха «Ч/Б») также будут представлены и прокомментированы автором.

Вход свободный.