Субботняя улитка: День знаний

1 сентября «Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному дню знаний. Тема рейса «Под куполом неба» будет посвящена истории Тульского государственного цирка. 3 сентября новому зданию цирка на 2000 мест исполняется 55 лет.

Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).

Время отправления:

14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала

и от пл. Московского вокзала 15.52 и 17.56 от ст. «Западная» Скуратово

«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.

Тел. для справок: 8 (953) 182-23-63

Стоимость: 20 р., проездные действуют