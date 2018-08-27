Субботняя улитка: День знаний
1 сентября «Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному дню знаний. Тема рейса «Под куполом неба» будет посвящена истории Тульского государственного цирка. 3 сентября новому зданию цирка на 2000 мест исполняется 55 лет.
Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).
Время отправления:
- 14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала
- 15.52 и 17.56 от ст. «Западная» Скуратово
«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.
Тел. для справок: 8 (953) 182-23-63
Стоимость: 20 р., проездные действуют
Где и когда?
Тула, (Московский вокзал)
1 сентября 2018, суббота
14:50
1 сентября 2018, суббота
16:52
Тула, Скуратово
1 сентября 2018, суббота
15:52
1 сентября 2018, суббота
17:56