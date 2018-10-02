афиша
афиша
Регистрация
Субботняя улитка:

Субботняя улитка:

6 октября «Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному дню знаний. Тема рейса «Но как забыть звончей звонка капель» будет посвящена школьным урокам по литературе, музыке и истории.

Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).

Время отправления:

  • 14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала
  • 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово

«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.

Тел. для справок: 8(953)182-23-63

Стоимость: 20 р., проездные действуют

Где и когда?
станция "Западная"
Тула, Скуратово
6 октября 2018, суббота
15:52
 В календарь
 В календарь
6 октября 2018, суббота
16:56
 В календарь
 В календарь
Московский вокзал
Тула, (Московский вокзал)
6 октября 2018, суббота
14:50
 В календарь
 В календарь
6 октября 2018, суббота
16:52
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.