Субботняя улитка:
6 октября «Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному дню знаний. Тема рейса «Но как забыть звончей звонка капель» будет посвящена школьным урокам по литературе, музыке и истории.
Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).
Время отправления:
- 14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала
- 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово
«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.
Тел. для справок: 8(953)182-23-63
Стоимость: 20 р., проездные действуют
Где и когда?
Тула, Скуратово
6 октября 2018, суббота
15:52
6 октября 2018, суббота
16:56
Тула, (Московский вокзал)
6 октября 2018, суббота
14:50
6 октября 2018, суббота
16:52