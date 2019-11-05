Сакральные битвы в истории России: битва за Москву 1941 года
В Музейном комплексе на Куликово Поле в Моховом пройдет лекция в честь Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма. Лекцию прочтет заведующий Музейным комплексом «Куликово поле» в Моховом, доктор исторических наук, профессор Олег Вронский.
Вход свободный. Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
9 ноября 2019, суббота
14:00
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽