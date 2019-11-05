Сакральные битвы в истории России: битва за Москву 1941 года

В Музейном комплексе на Куликово Поле в Моховом пройдет лекция в честь Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма. Лекцию прочтет заведующий Музейным комплексом «Куликово поле» в Моховом, доктор исторических наук, профессор Олег Вронский.

Вход свободный. Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .