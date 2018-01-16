Раз в крещенский вечерок

Если Вы хотите отвлечься от будничной суеты и весело провести святочные вечера в духе XVIII столетия? Добро пожаловать в богородицкий парк!

В рамках первой части представления императрица Екатерина II и её свита пригласят Вас в мир светских развлечений и даже научат гадать на кофейной гуще и бобах. Конечно же, понарошку!

А вторая часть мероприятия будет посвящена крестьянским праздничным традициям. Участники смогут погадать на кольце, хлебе и крючке, достать пожелания из корзины с овсом и согреться ароматным чаем с чабрецом.

Необходима предварительная запись на занятие по тел. (48761) 2−25−32

Стоимость участия 80 Р.