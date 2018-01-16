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Раз в крещенский вечерок

Раз в крещенский вечерок

Если Вы хотите отвлечься от будничной суеты и весело провести святочные вечера в духе XVIII столетия? Добро пожаловать в богородицкий парк!

В рамках первой части представления императрица Екатерина II и её свита пригласят Вас в мир светских развлечений и даже научат гадать на кофейной гуще и бобах. Конечно же, понарошку!

А вторая часть мероприятия будет посвящена крестьянским праздничным традициям. Участники смогут погадать на кольце, хлебе и крючке, достать пожелания из корзины с овсом и согреться ароматным чаем с чабрецом.

Необходима предварительная запись на занятие по тел. (48761) 2−25−32

Стоимость участия 80 Р.

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
17 января 2018, среда
10:00
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18 января 2018, четверг
10:00
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19 января 2018, пятница
10:00
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