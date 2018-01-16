Раз в крещенский вечерок
Если Вы хотите отвлечься от будничной суеты и весело провести святочные вечера в духе XVIII столетия? Добро пожаловать в богородицкий парк!
В рамках первой части представления императрица Екатерина II и её свита пригласят Вас в мир светских развлечений и даже научат гадать на кофейной гуще и бобах. Конечно же, понарошку!
А вторая часть мероприятия будет посвящена крестьянским праздничным традициям. Участники смогут погадать на кольце, хлебе и крючке, достать пожелания из корзины с овсом и согреться ароматным чаем с чабрецом.
Необходима предварительная запись на занятие по тел. (48761) 2−25−32
Стоимость участия 80 Р.
Где и когда?
Богородицк, ж/д станция
17 января 2018, среда
10:00
18 января 2018, четверг
10:00
19 января 2018, пятница
10:00