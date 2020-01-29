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Репетиция свадьбы: проект для будущих молодоженов

Репетиция свадьбы: проект для будущих молодоженов

Многие знают, что подготовка к свадьбе — дело непростое. Теперь за советом можно прийти в Concert Hall, здесь пройдет очень полезное мероприятие для будущих молодоженов. Вы сможете найти всех нужных специалистов по организации свадьбы и побеседовать с ними в формате «быстрых знакомств».

Гостей ждет приятный сюрприз — актуальные скидки и бонусы от всех эвенторов, которые будут присутсвовать на мероприятии. При желании можно заказать полную картину Вашего свадебного бюджета!

В программе вечера и развлекательная часть: шоу, приятное общение с коктейлями и полезные встречи.

Среди гостей разыграют три суперприза номиналом от 10000 до 100000 руб. от генеральных партнеров проекта: свадебный салон «Ангел», «Юлия -Недвижимость», ЖК «Современник"

Действует предварительная регистрация по тел.: 8 (905)114−71−74

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
9 февраля 2020, воскресенье
16:00
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Касса
RASA
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 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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