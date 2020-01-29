Репетиция свадьбы: проект для будущих молодоженов

Многие знают, что подготовка к свадьбе — дело непростое. Теперь за советом можно прийти в Concert Hall, здесь пройдет очень полезное мероприятие для будущих молодоженов. Вы сможете найти всех нужных специалистов по организации свадьбы и побеседовать с ними в формате «быстрых знакомств».



Гостей ждет приятный сюрприз — актуальные скидки и бонусы от всех эвенторов, которые будут присутсвовать на мероприятии. При желании можно заказать полную картину Вашего свадебного бюджета!



В программе вечера и развлекательная часть: шоу, приятное общение с коктейлями и полезные встречи.



Среди гостей разыграют три суперприза номиналом от 10000 до 100000 руб. от генеральных партнеров проекта: свадебный салон «Ангел», «Юлия -Недвижимость», ЖК «Современник"



Действует предварительная регистрация по тел.: 8 (905)114−71−74