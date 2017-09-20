Международный Продюсерский Центр «БЭСТ», Медиа Групп Интерфест «БЭСТ», международная профессионально-творческая мастерская хореографического искусства «Мир волшебного искусства» приглашают на Международный конкурс музыкального и хореографического искусства «Признание! Слава! Успех!».

К участию приглашаются отдельные исполнители, творческие коллективы детских музыкальных школ, детских школ искусств, домов и центров детского, народного творчества, студенты учебных заведений, непрофессиональные и профессиональные исполнители, и участники художественной самодеятельности, хоры, оркестры, ансамбли, театры, воспитанники арт и искусств училищ, школ и других учебных заведений представляющие все виды и жанры художественного творчества.

Возраст участников не ограничен.

Председатель жюри — Президент холдинга Медиа Групп Интерфест «БЭСТ», режиссер-постановщик, продюсер — Николай Федоренко.

Заявки принимаются до 28 сентября 2017 года.

Положение конкурса.