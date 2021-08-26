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Слава

Слава

23 октября в КДЦ «Азот» певица Слава представит новый сольный концерт «Крик души».

Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая Слава, приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт.
Концерт станет вторым событием такого масштаба в карьере артистки. Первым было нашумевшее шоу «Откровенно», которое Слава презентовала в октябре 2015 года в Кремле. В рамках предыдущей программы не все идеи звезды удалось реализовать, поэтому новая программа под названием «Крик души» обещает стать ещё более наполненной и грандиозной. Подготовку Слава вместе со своей командой и режиссёрами, Ниной Алексеевой и Александром Гришаевым, начала задолго до
премьеры.
 
В программе концерта прозвучат не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», «Мы теперь одни» - дует с Эмином, которые быстро завоевали любовь публики и несколько престижных премий в области популярной музыки.
 
«Поплачем, посмеёмся, попоём и потанцуем вместе... » - обещает певица Слава. Всегда открытая и искренняя со своими зрителями Слава готовит музыкальный вечер в формате задушевного разговора через песни, способные дотронуться до каждого сердца.
Где и когда?
КДЦ Азот
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
23 октября 2021, суббота
19:00
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Касса
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Технодинамика
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13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 500 ₽
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