Празднование 190-летия со дня рождения Л.Н. Толстого
9 сентября 2018 года исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Его личность поистине многогранна: мы знаем не только Толстого-писателя, но и педагога, публициста, философа, общественного деятеля, защитника окружающей среды. К его юбилею музей-усадьба «Ясная Поляна» подготовил целый ряд разноплановых мероприятий, которые состоятся на различных площадках.
16.00 — открытие выставки «Иллюстрации к кавказским произведениям Л.Н. Толстого». Выставка графических работ Ольги Граблевской из подарочного издания Толстого «Кавказвские произведения». Выставочный зал Союза художников (Тульское отделение) Тула, Красноармейский проспект, 3
В 2018 году к юбилею писателя издательство «Снег» (Пятигорск) выпустило подарочный однотомник Толстого «Кавказские произведения», куда вошли его ранние произведения, повести «Казаки», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат». Специально для этого издания О. Граблевская выполнила около 80 иллюстраций, 40 из них будут представлены на выставке.
14.00 — Презентация книги
Центром русского языка и региональных лингвистических исследований Тульского государственного педагогического университета им.
Издание стало возможным благодаря финансовой помощи Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» и лично депутата Государственной
10.00 - Пленэр «Толстовские места в Крапивне»
Участники пленэра: преподаватели и студенты кафедры дизайна Тульского государственного университета, преподаватели и студенты Тульского колледжа искусств им.
16.00 — открытие выставки «Россия Льва Толстого». Выставочный зал Тульского областного художественного музея. (Тула, Красноармейский проспект, 16)
Совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и Тульского областного художественного музея. Экспозиция составлена из более восьмидесяти фондовых живописных и графических работ, среди авторов прославленные художники России:
16.00 — открытие выставки «Комильфо — некомильфо». Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, д. 12)
Выставка расскажет об отношении
Уникальность данной экспозиции в том, что она позволяет прикоснуться к бытовому миру писателя, внимательно рассмотреть мельчайшие детали и нюансы и, наконец, увидеть то, что обычно скрыто от глаз посетителей яснополянского дома.
11.00 — традиционный формат встреч «Слово о Толстом» (в рамках Международных писательских встреч). Музей-усадьба
Традиционный формат «Слова о Толстом» дает возможность современным писателям произнести слова, которые им важно сказать в день рождения Толстого, находясь у его дома. В этом году мы услышим писателя и кинодраматурга, лауреата премии «Ясная Поляна» Андрея Рубанова и поэта, постоянного участника Писательских встреч Владимира Ермакова.
12.00−14.00 — 10-минутные бесплатные экскурсии по Дому
13.30 — открытие выставки «Природа толстовских мест». Крапивенский Дом культуры (Щекинский район, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 31А)
Перед посетителями предстанут знакомые пейзажи усадеб Ясная Поляна, Никольское-Вяземское, Пирогово и старинного уездного города Крапивна, снятые в разные времена года. Многие из этих работ были опубликованы в различных печатных изданиях, которые также будут помещены в экспозицию.
14.00 — Лекция Ольги Веневцевой «
18.00 — Сольный концерт народного артиста России Николая Луганского. Концертный зал Тульской областной филармонии им.
В программе концерта — музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни
В Ясной Поляне всегда с особой любовью и трепетом относились к музыке. Волконские и Толстые прекрасно музицировали, а частыми гостями усадьбы были знаменитые музыканты и композиторы. Секретарь писателя Валентин Булгаков вспоминал, как в последний год жизни Лев Николаевич сказал: «Люблю музыку больше всех других искусств, мне всего тяжелее было бы расстаться с ней, с теми чувствами, которые она во мне вызывает».
15.00 — открытие выставки «Уездные знакомцы Льва Толстого». Крапивенский краеведческий музей (Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, 49)
9 сентября вход на территорию музея будет свободным.