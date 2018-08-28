Празднование 190-летия со дня рождения Л.Н. Толстого

9 сентября 2018 года исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Его личность поистине многогранна: мы знаем не только Толстого-писателя, но и педагога, публициста, философа, общественного деятеля, защитника окружающей среды. К его юбилею музей-усадьба «Ясная Поляна» подготовил целый ряд разноплановых мероприятий, которые состоятся на различных площадках.

30 августа

16.00 — открытие выставки «Иллюстрации к кавказским произведениям Л.Н. Толстого». Выставка графических работ Ольги Граблевской из подарочного издания Толстого «Кавказвские произведения». Выставочный зал Союза художников (Тульское отделение) Тула, Красноармейский проспект, 3

В 2018 году к юбилею писателя издательство «Снег» (Пятигорск) выпустило подарочный однотомник Толстого «Кавказские произведения», куда вошли его ранние произведения, повести «Казаки», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат». Специально для этого издания О. Граблевская выполнила около 80 иллюстраций, 40 из них будут представлены на выставке.

5 сентября

14.00 — Презентация книги Л. Н. Толстой : Кавказский пленник. После бала: параллельные тексты на русском и венгерском языке с комментариями". Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, д. 12)

Центром русского языка и региональных лингвистических исследований Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого совместно с Дебреценским университетом Венгрии подготовлена к изданию книга « Л. Н. Толстой : Кавказский пленник. После бала», посвященная 190-летию со дня рождения нашего великого земляка. Книга представляет собой параллельные тексты на русском и венгерском языках и направлена на укрепление дружеских отношений между Россией и Венгрией.

Издание стало возможным благодаря финансовой помощи Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» и лично депутата Государственной Думы Ф. С. Р. Ф. Николая Юрьевича Петрунина.

6 сентября

10.00 - Пленэр «Толстовские места в Крапивне»

Участники пленэра: преподаватели и студенты кафедры дизайна Тульского государственного университета, преподаватели и студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского , члены Тульского областного отделения Союза художников России, художники Тульской области. В своих работах они попробуют не только запечатлеть места, связанные с Л. Н. Толстым , но и «поймать» ощущение эпохи.

16.00 — открытие выставки «Россия Льва Толстого». Выставочный зал Тульского областного художественного музея. (Тула, Красноармейский проспект, 16)

Совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и Тульского областного художественного музея. Экспозиция составлена из более восьмидесяти фондовых живописных и графических работ, среди авторов прославленные художники России: Нестеров М. В. , Пастернак Л. О. , Щербаков Б. В. , Толстой О. В. , Остроумова-Лебедева А.П., Витолло Б. Э. , Бялыницкий-Бируля В.К., Моравов А. В. , Гильберт В. Ф. и многие другие. Это городские и природные пейзажи, связанные с местом пребывания Л. Н. Толстого .

8 сентября

16.00 — открытие выставки «Комильфо — некомильфо». Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, д. 12)

Выставка расскажет об отношении Л. Н. Толстого к образу приличного поведения в обществе, хорошему тону, к одежде и моде в разные периоды жизни, а также об отражении этого отношения на страницах произведений и в дневниках.

Уникальность данной экспозиции в том, что она позволяет прикоснуться к бытовому миру писателя, внимательно рассмотреть мельчайшие детали и нюансы и, наконец, увидеть то, что обычно скрыто от глаз посетителей яснополянского дома.

9 сентября

11.00 — традиционный формат встреч «Слово о Толстом» (в рамках Международных писательских встреч). Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (перед Домом писателя)

Традиционный формат «Слова о Толстом» дает возможность современным писателям произнести слова, которые им важно сказать в день рождения Толстого, находясь у его дома. В этом году мы услышим писателя и кинодраматурга, лауреата премии «Ясная Поляна» Андрея Рубанова и поэта, постоянного участника Писательских встреч Владимира Ермакова.

12.00−14.00 — 10-минутные бесплатные экскурсии по Дому Л. Н. Толстого и Флигелю Кузминских

13.30 — открытие выставки «Природа толстовских мест». Крапивенский Дом культуры (Щекинский район, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 31А)

Перед посетителями предстанут знакомые пейзажи усадеб Ясная Поляна, Никольское-Вяземское, Пирогово и старинного уездного города Крапивна, снятые в разные времена года. Многие из этих работ были опубликованы в различных печатных изданиях, которые также будут помещены в экспозицию.

14.00 — Лекция Ольги Веневцевой « Л. Н. Толстой в Крапивне». Крапивенский Дом культуры, Английский клуб (Тульская область, Щекинский район, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 31А)

18.00 — Сольный концерт народного артиста России Николая Луганского. Концертный зал Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского (Тула, проспект Ленина, 51) Купить билеты по ссылке

В программе концерта — музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни Л. Н. Толстого . Концерт ведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.

В Ясной Поляне всегда с особой любовью и трепетом относились к музыке. Волконские и Толстые прекрасно музицировали, а частыми гостями усадьбы были знаменитые музыканты и композиторы. Секретарь писателя Валентин Булгаков вспоминал, как в последний год жизни Лев Николаевич сказал: «Люблю музыку больше всех других искусств, мне всего тяжелее было бы расстаться с ней, с теми чувствами, которые она во мне вызывает».

17 сентября

15.00 — открытие выставки «Уездные знакомцы Льва Толстого». Крапивенский краеведческий музей (Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, 49)

Л. Н. Толстой был дворянином и общественным деятелем Крапивенского уезда. Выставка рассказывает о крапивенцах — современниках Л. Н. Толстого , с которыми его связывали дружба, общественная деятельность, положение

9 сентября вход на территорию музея будет свободным.