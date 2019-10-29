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День народного единства в Тульских парках

День народного единства в Тульских парках

В Тульских парках 4 ноября туляков и гостей города ждет праздничная программа.

Центральный парк

Детский городок

11.00 Fitness-baby

11.10 Семейный мастер-классы

11.30 Анимационная программа для детей

12.30 Проект «Рэтро-комикс»

Эстрада

13.30 Анимационная программа «Когда мы вместе»

14.00 Флэшмоб, посвященный Дню народного единства

14.05 Проект «Музыкальная гостиная»

15.00 Духовой оркестр

15.00 Концертная программа «Мы едины!»

Фонтанная площадь

13.30 Фотозона «Мы едины!»

14.00 Ярмарка тульских мастеров

14.00 Мастер-класс по твистингу (моделирование фигур из воздушных шаров)

14.00 Интерактивная программа «Наша сила в семье единой»: перчаточный театр и мастер-класс по прядению шерстяных нитей от сотрудников музея «Тульские древности».

14.00 Акция «Мой триколор».

Комсомольский парк культуры и отдыха

11.00 Анимационная программа «Когда мы вместе»

12.00 Эстрадный концерт, посвященный Дню народного единства

Пролетарский парк культуры и отдыха

11.00 Анимационная программа «Когда мы вместе»

12.00 Эстрадный концерт, посвященный Дню народного единства

Вход свободный.

Где и когда?
Комсомольский парк культуры и отдыха, филиал, ГУ ТО Тульские парки
4 ноября 2019, понедельник
11:00
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Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
4 ноября 2019, понедельник
11:00
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Пролетарский, парк культуры и отдыха
4 ноября 2019, понедельник
11:00
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10 декабря, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Основы дизайна интерьера: термопечать на ткани
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9 ноября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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