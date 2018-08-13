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Праздник «Медовый спас»

Праздник «Медовый спас»

В честь Медового спаса состоится праздник в селе «Спасское», который соберёт взрослых и детей. Гостей ожидают мастер-классы, выставки поделок и рисунков, выставка-продажа мёда от местных производителей. Также во время праздника звучат русские песни в исполнении вокальной группы «Селяночка».

14 августа традиционно отмечается православный праздник Медовый спас. Считается, что именно к этому числу созревает мёд в ульях. Собранное лакомство несли в церковь и освещали. Люди верили, что тогда мёд станет по-настоящему целебным и вылечит от многих недугов.

Вход свободный.

Где и когда?
Музей Спасское
Спасское, Село Спасское, улица Центральная, 4а
14 августа 2018, вторник
11:00
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