13 декабря в Тульском театре юного зрителя состоится открытие Года Театра. Специально к этому событию театр готовит несколько сюрпризов! Успейте записаться!

12.30 — Экскурсия по цехам и закулисью Театра Юного Зрителя (не более 15ти чел).

13.00 (голубое фойе) — Мастер-класс по сценическому движению. Проводит режиссёр по пластике Максим Авдеев (возрастное ограничение 12+, не более 15ти человек, удобная форма одежды).

13.00 (буфет) — Мастер-класс по латеральному мышлению. Проводит эксцентричный артист и режиссёр Алексей Чуков (возрастное ограничение 16+, не более 15ти человек, при себе иметь позитивный настрой).

13.00 (зрительный зал) — Открытая репетиция спектакля «Щелкунчик и Мышиный Король».

Вход по предварительной регистрации по почте tulatuz@yandex.ru