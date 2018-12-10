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Открытие года театра

Открытие года театра

13 декабря в Тульском театре юного зрителя состоится открытие Года Театра. Специально к этому событию театр готовит несколько сюрпризов! Успейте записаться!

12.30 — Экскурсия по цехам и закулисью Театра Юного Зрителя (не более 15ти чел).

13.00 (голубое фойе) — Мастер-класс по сценическому движению. Проводит режиссёр по пластике Максим Авдеев (возрастное ограничение 12+, не более 15ти человек, удобная форма одежды).

13.00 (буфет) — Мастер-класс по латеральному мышлению. Проводит эксцентричный артист и режиссёр Алексей Чуков (возрастное ограничение 16+, не более 15ти человек, при себе иметь позитивный настрой).

13.00 (зрительный зал) — Открытая репетиция спектакля «Щелкунчик и Мышиный Король».

Вход по предварительной регистрации по почте tulatuz@yandex.ru

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
13 декабря 2018, четверг
12:30
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