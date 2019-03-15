В «Тульском областном центре молодежи» пройдет пятый ежегодный молодежный межрегиональный форум «Окна роста».

Основная цель Форума — развитие ключевых компетенций молодежи Тульской области.

Форум — инновационная площадка реализации молодежной политики, вектор которой направлен в будущее! Участниками Форума станет молодежь Тульской области (студенты, учащиеся старших классов, активисты творческих объединений), а также специалисты по работе с молодежью, руководители детских и молодежных общественных объединений, работающая молодежь и молодые предприниматели.

Каждый участник Форума сможет принять участие в интерактивных и инновационных играх, направленных на развитие интеллектуальных способностей (настольные игры: «Рикошет тир», «Кульбутто», «Джакколо», «16 палочек», Ladder Ball, Кольцеброс, «Эластик вчетвером», Roll UP, «Бамболео», «Аэрохоккей», виртуальная реальность, HelloRobo). Принять участие в играх, организованных молодежными общественными организациями Тульской области.

Участники смогут сделать красочные фото в интерактивной фотозоне федерации воздухоплавания Тульской области и на инсценированной площадке средневековья, а также насладиться шоу-программой мыльных пузырей, ростовых кукол, ходулистов и принять участие в танцевальном флешмобе.

В рамках Форума пройдет пленарное заседание в формате обсуждения актуальных вопросов развития молодежной политики.

На мероприятии будут присутствовать почетные гости:

помощник Председателя Совета Федерации Р. Ф. — Виктор Конопацкий;

— Виктор Конопацкий; заслуженный артист России — Алексей Николаевич Огурцов;

российская актриса театра и кино — Виктория Юрьевна Тарасова;

артист кино и театра, продюсер — Вадим Михайлович Медведев.

В завершении мероприятия состоится праздничный концерт, в рамках которого пройдет выступление популярной молодежной кавер-группы «Индиго».

Приглашаем всех принять участие в главном событии года!