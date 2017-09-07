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Охотничьи тропы Тургенева

Охотничьи тропы Тургенева

Каждый год по всему миру проходят спортивные мероприятия в поддержку здорового образа жизни. В День Тульской области приглашаем вас присоединиться к легкоатлетическому пробегу «Охотничьи тропы Тургенева» (10 км)!

Вас ждёт прекрасный выходной в компании единомышленников. Выйти на старт может любой желающий в возрасте от 12 лет. Для этого не обязательно иметь большой опыт бегуна, но достаточно поставить себе цель покорить поставленную дистанцию.

Пробег начнётся от музея-заповедника и будет пролегать по Бежину лугу. Вы получите заряд бодрости тела и духа, а также познакомитесь с тургеневскими местами. Ждём встречи!

 

Подробности по тел. (48756) 2-35-10.

Где и когда?
Бежин луг
село Тургенево, с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
10 сентября 2017, воскресенье
12:00
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