Каждый год по всему миру проходят спортивные мероприятия в поддержку здорового образа жизни. В День Тульской области приглашаем вас присоединиться к легкоатлетическому пробегу «Охотничьи тропы Тургенева» (10 км)!

Вас ждёт прекрасный выходной в компании единомышленников. Выйти на старт может любой желающий в возрасте от 12 лет. Для этого не обязательно иметь большой опыт бегуна, но достаточно поставить себе цель покорить поставленную дистанцию.

Пробег начнётся от музея-заповедника и будет пролегать по Бежину лугу. Вы получите заряд бодрости тела и духа, а также познакомитесь с тургеневскими местами. Ждём встречи!

Подробности по тел. (48756) 2-35-10.